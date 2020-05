Ciência caseira: conheça os benefícios do pau tenente para o diabetes e outras comorbi8dades

A Amazônia e seus encantos não se resume a belas paisagens e povo humilde que habita as margens dos rios. Pessoas daqui vão bem além das lendas e ensinam a tirar das plantas as propriedades curadoras. Nesse vídeo produzido em Macapá, Dona Astride, raizeira experiente que tem uma barraca na área do Mercado central, mostra os benefícios do pau tenente no controle do diabetes.

No vídeo ela dá a receita de preparo do chá que ela garante que é tiro e queda no controle do diabetes e outra comorbidades.

Veja:

