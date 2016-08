Estácio tem programação alusiva ao dia do Psicólogo

No Brasil, o dia do Psicólogo é comemorado em 27 de agosto, e para marcar a data, a Faculdade Estácio de Macapá, por meio da Coordenação do curso de Psicologia, vai realizar nesta sexta-feira, dia 26, o 2º PsicoCine. Na ocasião, será exibido o filme “Nise – o coração da loucura”. A programação vai incluir, ainda, exposições artísticas, performances, depoimentos e a mesa redonda intitulada “Processos Terapêuticos em Sintonia com a Arte”.

O encontro tem o objetivo de demonstrar para a comunidade acadêmica a importância da arte no campo da Saúde Mental e enfatizar que ela desempenha um importante papel na vida do sujeito, resgatando e ativando a criatividade.

A mesa redonda será uma conversa com os acadêmicos sobre o filme “Nise – o coração da loucura”, que fala sobre a vida da médica que revolucionou o tratamento psiquiátrico no país, buscando um trabalho mais humanista, mediado pela arte. Nise da Silveira propôs uma nova forma de lidar com os pacientes, por meio do afeto e da arte.

Já a Exposição mostrará a arte como maneira de expressar o sofrimento humano e como um método terapêutico utilizado em diversos contextos, na saúde, educação e comunidades. Podendo ser utilizada com as linguagens plásticas, sonora, dramática, corporal e literária.

A Coordenadora do curso de Psicologia da Estácio Macapá, Alessandra Duarte, fala da importância do evento para a sociedade amapaense. “O evento vem trazer novas possibilidades para a saúde mental, pois vamos falar sobre a importância da arte, sendo que nós, psicólogos, precisamos constantemente buscar técnicas de amenizar o sofrimento humano e para isso precisamos sair um pouco do cenário do consultório”, afirma a Alessandra.

O encontro acontece no dia 26 de agosto, no auditório da Faculdade Estácio de Macapá, a partir das 17h. Veja a programação:

17h às 19h – Filme: Nise – o coração da loucura

19h às 20h – Exposições artísticas, performances e Depoimentos.

20h – Mesa Redonda Tema: “Processos Terapêuticos em sintonia com a arte”

Convidados:

Maria De Jesus Coqueiro – Terapeuta Ocupacional

Alanne Sena- Psicóloga

Mediador: Nazir Rachid – Psicólogo

Diani Correa

Comunicação Estácio – Núcleo Amapá