Emissão especial dos Correios homenageia Ronald Golias

Os Correios lançaram, na última sexta-feira (30/11), a emissão especial “Ronald Golias – Humorista Brasileiro”, no Centro Municipal de Arte e Cultura, em São Carlos/SP. O evento contou com a participação do prefeito do município, Airton Garcia e do historiador Luís Carlos Barbano, autor da biografia “Ronald Golias: O Gigante do Humor”, que obliteraram o selo.

A arte da emissão especial é do cartunista, quadrinista e ilustrador Waldir Orlandeli, que mostra uma caricatura do artista, representando gestos e hábitos de dois de seus personagens mais conhecidos. A roupa do desenho remete ao personagem Carlo Bronco Dinossauro, tipo irreverente e desprezível, preocupado apenas em aproveitar a vida, sempre vestindo um terno desalinhado e uma pequena gravata vermelha. O rosto faz referência ao personagem Pacífico, tipo zombeteiro, brincalhão e debochado, que usava um boné com a aba virada. Um dos olhos está fechado, como dando uma “piscadinha”, simulando uma cumplicidade entre o observador e o personagem. O artista usou lápis e computação gráfica.

A tiragem da emissão é de 510 mil selos, com valor facial de 1º porte de carta não comercial. As peças estão disponíveis nas agências de todo o país e também na loja virtual.

O artista – José Ronald Golias nasceu em São Carlos, em 1929. Passou pelas rádios Cultura e Nacional, depois ingressou na TV e chegou no cinema. Golias dedicou a maior parte de sua carreira para a televisão. O personagem Carlos Bronco Dinossauro, tornou-se um dos destaques da “Família Trapo”, programa exibido entre 1967 e 1971. Contracenando com Jô Soares, Ricardo Corte-Real, Cidinha Campos, Renata Fronzi e Otelo Zeloni, Golias consagrou-se definitivamente como um dos mais célebres humoristas do Brasil. O humorista, criador dos bordões “O Cride fala com a mãe”, “Mestre! Ualaaaaa”, morreu em 2005, aos 76 anos.