Ministério do Turismo reabre edital para apoiar melhorias no trânsito interno do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses

Em parceria com Unesco e ICMBio, o edital é reaberto com novo prazo, até 17 de abril, para a apresentação de propostas de mobilidade dentro da área reconhecida como Patrimônio Mundial Natural

Dando sequência ao apoio que tem dado para a estrutura turística do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, o Ministério do Turismo, em parceria com Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e UNESCO, reabre o edital para a contratação de consultoria para a realização de estudos e projetos destinados à estruturação do sistema de trânsito interno, transporte e mobilidade no interior do Parque Nacional Lençóis Maranhenses, por meio de mapeamento de trilhas (para uso não motorizado e vias internas para modais motorizados).



O Parque é um dos atrativos turísticos mais belos do Brasil, reconhecido ano passado pela UNESCO como Patrimônio Mundial Natural. “Nós esperamos receber muitas propostas para essa estruturação de tráfego que o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses merece receber, por ser um lugar belíssimo que merece ser conhecido e cada vez mais visitado por brasileiros e estrangeiros. A melhoria da infraestrutura deste cartão postal brasileiro, reconhecido oficialmente como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco, é um passo importante para atrair tanto os turistas quanto os investidores em potencial”, afirma o ministro do Turismo, Celso Sabino.



Nesse novo calendário, as empresas têm prazo até o próximo dia 17 de abril para submeter as propostas por meio da plataforma de licitações da UNESCO. O processo prevê a realização de estudos e projetos para a adequação do trânsito de turistas dentro do Parque, a partir do mapeamento de trilhas e vias destinadas ao uso de equipamentos motorizados e outros modais, como trekking, ciclismo/cicloturismo, veículos 4×4 e veículos motorizados do tipo off road ou fora de estrada.



A ação também engloba a delimitação de áreas de estacionamento, além de um projeto de sinalização do tráfego interno para dar mais segurança aos pilotos dos equipamentos e aos demais usuários do Parque que estejam na condição de pedestres.



Todos os detalhes e normas para a apresentação das propostas estão no edital (Acesse AQUI), mas, caso necessário, os potenciais licitantes podem solicitar esclarecimento sobre o edital direto na Plataforma de Licitações da UNESCO, e a entidade responderá por escrito em até dez dias úteis antes data de apresentação de propostas.



As ações de melhorias do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses fazem parte de um plano para desenvolver o turismo na região, e é desenvolvido pelo MTur em conjunto com o ICMBio, órgão gestor das unidades de conservação federais. O plano procura também envolver o entorno do Parque, incentivando o segmento turístico de forma sustentável e a inclusão social de moradores, com a geração de emprego e renda.

A Pasta coordena, ainda, o Comitê Interministerial de Gestão Turística do Patrimônio Mundial, que ordena e promove atividades turísticas baseadas em altos padrões de preservação.



O PARQUE – Com uma área total de aproximadamente 155 mil hectares, a unidade de conservação se insere em uma zona de transição dos biomas Cerrado, Caatinga e Amazônia. O Parque é composto por espaços de restinga, campos de dunas livres e uma costa oceânica, abrigando um cenário repleto de dunas de areia branca e lagos de águas pluviais, proporcionando belas paisagens e a contemplação de vida selvagem.



PATRIMÔNIO – O reconhecimento do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses como Patrimônio Mundial Natural elevou para oito o número de localidades brasileiras que possuem o título. Além da unidade do Maranhão, são elas: Complexo de Áreas Protegidas do Pantanal (MT/MS); Complexo de Conservação da Amazônia Central (AM); Costa do Descobrimento: Reservas da Mata Atlântica (BA/ES); Complexo Ilhas Atlânticas (Fernando de Noronha e Atol das Rocas); Parque Nacional do Iguaçu (PR)/; Reservas da Mata Atlântica (SP/PR) e Reservas do Cerrado: Parques Nacionais da Chapada dos Veadeiros e das Emas (GO).

Com isso, o Brasil lidera o ranking de países da América do Sul que mais abrigam patrimônios mundiais naturais e culturais, totalizando 24 áreas consagradas.

