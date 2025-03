Governo do Amapá inaugura expansão da Rede Metroap para instituições acadêmicas e de pesquisas

O Governo do Estado e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) inauguram nesta sexta-feira, 21, a expansão da Rede Metroap, no Campus Santana do Instituto Federal do Amapá (Ifap). Executada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), a rede busca interiorizar no estado uma infraestrutura de conectividade integrando as instituições de educação, pesquis a e parceiros governamentais.

A Metroap consiste em uma rede de fibras ópticas que busca melhorar as conexões de internet e aumentar o acesso à banda larga na região metropolitana de Macapá e Santana, promovendo maior conectividade para órgãos públicos, instituições acadêmicas, científicas e de saúde.

Além disso, a expansão permitirá um salto na capacidade da rede, que passa a ter disponibilidade para tráfego de até 100 Gigabits por segundo, viabilizando novas aplicações em ensino, pesquisa e inovação.

Local: Campus Ifap de Santana

Data: 21/03/2025 às 15h0

Endereço: Rodovia Duca Serra, nº 1133, bairro Fonte Nova

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...