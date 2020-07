Amapá tem 29.153 casos confirmados, 4.457 em análise laboratorial, 16.298 pessoas recuperadas e 427 óbitos

O Governo do Amapá atualiza nesta quinta-feira, 2, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora, são 29.153 casos confirmados e 4.457 em análise laboratorial. Os testes também descartaram 18.007 casos suspeitos.

Novos casos

O boletim de agora traz 226 novos casos confirmados, sendo 44 em Macapá, 36 em Santana, 29 em Laranjal do Jari, 18 em Oiapoque, 29 em Pedra Branca, 10 em Porto Grande, 27 em Vitória do Jari, 2 em Itaubal, 8 em Ferreira Gomes, 10 em Calçoene e 13 em Pracuúba.

Óbitos

A atualização inclui também sete novos óbitos de pessoas naturais de municípios de Macapá, Santana e Porto Grande. Eles ocorreram de 6 de junho a 1° de julho e estavam sob investigação.

Macapá: cinco vítimas. Dois homens, ambos sem comorbidade declarada, um de 29 anos, ocorrido em hospital particular e outro de 62 anos, ocorrido no Centro Covid-2; Três vítimas do sexo feminino, sendo uma de 74 anos, hipertensa, ocorrido no Hospital de Emergências (HE); uma de 86 anos, hipertensa e doente renal, ocorrido no Centro Covid-1; e uma de 88 anos, com hipertensão e cardiopatia, ocorrido na Unidade Básica de Saúde (UBS) Lélio Silva;

Assim, o Amapá chega a 427 mortes em 15 municípios. (Macapá 263/ Santana 66 / Laranjal do Jari 40 / Mazagão 6/ Oiapoque 11/ Pedra Branca do Amapari 5/ Porto Grande 7/ Serra do Navio 4/ Vitória do Jari 11/ Tartarugalzinho 2/ Amapá 4/ Ferreira Gomes 2/ Cutias do Araguari 2 / Calçoene 2/ Pracuúba 2).

Recuperados

Entre os recuperados, estão 16.298 pessoas. (Macapá 8.311/ Santana 1.256/ Laranjal do Jari 2.053/ Mazagão 203/ Oiapoque 817/ Pedra Branca 1.322/ Porto Grande 416/ Serra do Navio 350/ Vitória do Jari 333/ Itaubal 95/ Tartarugalzinho 253/ Amapá 234/ Ferreira Gomes 232/ Cutias do Araguari 147/ Calçoene 225/ Pracuúba 51).



Dos 29.153 casos confirmados:

Macapá: 13.089

Santana: 4.090

Laranjal do Jari 2.949

Mazagão: 918

Oiapoque: 1.560

Pedra Branca: 2.036

Porto Grande: 770

Serra do Navio: 397

Vitória do Jari: 967

Itaubal: 165

Tartarugalzinho: 372

Amapá: 341

Ferreira Gomes: 303

Cutias do Araguari: 490

Calçoene: 528

Pracuúba: 178.

Já em relação aos casos suspeitos, os municípios declaram 8.577, sendo:

Macapá: 3.149

Santana: 1.946

Laranjal do Jari: 786

Mazagão: 166

Oiapoque: 232

Pedra Branca do Amapari: 34

Porto Grande: 243

Serra do Navio: 40

Vitória do Jari: 414

Itaubal: 8

Tartarugalzinho: 636

Amapá: 38

Ferreira Gomes: 80

Cutias do Araguari: 556

Calçoene: 109

Pracuúba: 140

Internações

O número de pessoas com Covid-19 em isolamento hospitalar nas redes pública e privada é de 175 pacientes, sendo 119 casos confirmados e 56 suspeitos.

Entre os casos confirmados, 97 estão no sistema público (38 em leito de UTI /59 em leito clínico) e 22 estão na rede particular (14 em leito de UTI /8 em leito clínico).

Já entre os casos suspeitos, 17 estão no sistema público (0 em leito de UTI /17 em leito clínico), e 39 estão na rede particular (0 em leito de UTI /39 em leito clínico).

Em isolamento familiar: 12.309

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

