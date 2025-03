Um Brinde à Literatura: Sebrae/AP sedia lançamento do livro de crônicas ‘Antolobares’, nesta sexta-feira (14)

Hoje (14), às 19h, no Auditório Campos do Laguinho, no Sebrae-AP, será lançado o livro Antolobares, uma coletânea literária embriagada de crônicas, contos e poesias escritas por quatro autores: Fernando Canto, Luiz Jorge Ferreira, Elton Tavares e Lorena Queiroz. A obra, produzida via editora paraense Paka-Tatu, reúne 127 páginas regadas a muito álcool e talento.

No livro, mais do que apenas um cenário ou locação, o bar é o protagonista. Um confessionário sem padre no qual o realismo fantástico nunca pede explicações. Entre memórias etílicas e diálogos que só fazem sentido sob a luz amarelada do balcão, os textos transitam entre o riso e a ressaca, entre o nostálgico e o espirituoso.

O nome veio da mente afiada de Fernando Canto, que originalmente era “Antologia Bares”. O escritor nos deixou em outubro de 2024, sem tempo de ver sua ideia e iniciativa materializada. Mas ele sabia: escritores não morrem, viram páginas. Esse livro é, de certa forma, uma homenagem no melhor estilo do gênio que ele foi, é e sempre será.

Seja para relembrar histórias ou criar novas, venha brindar conosco. Porque a literatura também se serve em copos altos e noites longas.

O bar sempre foi ponto de encontro, palco de confissões, cenário de paixões e desilusões, templo das histórias que a gente colecionamos e resovemos contar. Foi neste universo boêmio que nasceu Antolobares, uma antologia embriagada de bom humor, poucas lamúrias e muita amizade.

Juntos, Fernando Canto, Elton Tavares, Luiz Jorge Ferreira e Lorena Queiroz. brindam às memórias, aos encontros e à alquimia etílica que transforma amores em versos e ressacas em sabedoria.

Canto virou saudade sem ver mais este sonho literário impresso, logo ele que escreveu 19 livros. Mas Fernando segue sempre em nossos corações e nas páginas de nossas vidas que ainda escrevermos, sempre com ele como exemplo de como ser um cara porreta. Como o saudoso amigo dizia: “O bar é uma antena social”. O Antolobares foi uma de suas saideiras.

E como os melhores encontros acontecem ao redor de uma mesa, chamamos você para celebrar esse brinde literário.

Serviço:

Lançamento Livro “Antolobares”

Data: 14 de março de 2025 | sexta-feira (HOJE).

Hora: 19h

Local: Auditório Campos do Laguinho – SEBRAE-AP – Av. Ernestino Borges, 740 – Julião Ramos, Macapá/AP

Editora Paka-Tatu: Belém/PA

Apoio: Governo do Estado do Amapá, senador Randolfe Rodrigues e Sebrae/AP.

Elton Tavares

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...