Dia das Crianças: consumidor macapaense pretende investir R$ 104,00 por presente, segundo pesquisa do Instituto Fecomércio

O público-alvo foram consumidores da cidade de Macapá, entrevistados no período de 18 a 25 de setembro.

A Fecomércio Amapá, por meio do Instituto Fecomércio, divulga o resultado da pesquisa de intenção de compras para o Dia das Crianças no comércio de Macapá. Os dados apresentam informações sobre os itens mais procurados e o ticket médio que, este ano, ficará em R$ 104,00 por presente.

A pesquisa trouxe ainda o volume de movimentação com as compras. Segundo a Gerente Executiva do Instituto Fecomércio, Beatriz Cardoso, são esperados a injeção de R$ 22 milhões na economia do estado com a data.

“Este ano, o valor total de movimentação está R$ 2 milhões acima do que no ano passado. Isso mostra o reflexo da relação de emprego e renda das pessoas que melhorou e por ser uma data em que se presenteia mais de uma criança, com isso se compra mais presentes”, disse Beatriz Cardoso.

Ainda segundo a gerente, a pesquisa teve o objetivo verificar junto ao consumidor local, seu possível comportamento durante o período que antecede a data comemorativa. Para ela, os dados proporcionarão aos comerciantes, empreendedores e aos meios de comunicação, as tendências do mercado que servem como fonte de informações do negócio local, no que se refere às necessidades e expectativas dos consumidores.

“O Dia das Crianças é uma data muito importante para o comércio, principalmente pelo apelo comercial acerca do assunto, sendo responsável por um aumento sazonal de vendas”, pontuou Beatriz.

Presentes

A pesquisa apontou que 71% dos consumidores estão predispostos a comprar presentes. Entre os que vão às compras, os brinquedos aparecem em primeiro lugar na preferência com 70%, seguido de roupas com 36%; calçados com 19%; patins, skate e bicicleta com 7%.

Valores por presente

Dos consumidores que irão presentear, 25% pretendem gastar até R$ 100,00.

Para 40%, o valor investido ficará entre R$ 101,00 e 200,00; de R$ 201,00 a 300,00 estão 16%; de R$ 301,00 a R$ 400,00 estão 6% e acima de R$ 500,00 apenas 8% dos entrevistados.

Forma de pagamento

Em relação à modalidade de pagamento, as compras à vista no dinheiro, débito ou pix ficaram em primeiro lugar de intenções, sendo a resposta de 84% dos consumidores. As compras com cartão de crédito representam 35% das respostas, e os consumidores pretendem utilizar mais de uma forma de pagamento.

Local de compras

O principal local escolhido pela maioria dos entrevistados para a realização das compras foi o centro comercial com 78%; em seguida, shoppings centers com 20%; lojas de bairro com 10% e pela internet aparece com 10% de intenção.

Sobre as comemorações, 60% dos consumidores disseram que irão comemorar a data. Destes, 48% devem comemorar em casa e 30% comemorarão com passeios a praças logradouros públicos.

