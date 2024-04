AM: Castramóvel realiza agendamento solidário na Zona Norte nesta quarta e quinta-feira

Nesta quinta-feira, 18 de abril, das 9h às 14h, a Unidade Móvel de Castração da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas (Sema Amazonas), conhecida como “Castramóvel”, realizará agendamentos solidários para cães e gatos no estacionamento G1 do Shopping Manaus ViaNorte, localizado na Av. Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3.760, bairro Monte das Oliveiras – Zona Norte da capital.

O atendimento será por ordem de chegada e conforme disponibilidade de senhas. Para agendar, é necessário que o tutor seja maior de idade e apresente RG, CPF, comprovante de residência e uma foto do animal.

O pet deve ter idade de seis meses até oito anos e não pode ter tomado nenhum medicamento, vacina ou vermifugo nos últimos 21 dias. Já as fêmeas não podem estar grávidas ou amamentando.

O serviço de castração será realizado entre os dias 18 a 27 de abril, com horários definidos no agendamento e atendendo centenas de pets. O coordenador da Assessoria de Bem-Estar Animal da Sema, Rodrigo Dias, enfatiza que a iniciativa beneficiará não somente centenas de animais, mas toda a região.

“Castrar animais é uma medida muito efetiva para toda a população, pois diminui o número de animais abandonados. Consequentemente, a proliferação de zoonose baixa, enquanto a qualidade de saúde pública aumenta em nosso estado”, destaca.

Também haverá mutirão de vacinação antirrábica no próximo sábado (20), das 9h às 14h, no Shopping Manaus ViaNorte, sem necessidade de agendamento prévio e com a meta de beneficiar mil cães e gatos.

Vinícius Teixeira, gerente de marketing do centro de compras, faz um convite à população da região. “Há muitas pessoas que precisam desses serviços, tanto a castração e a vacinação antirrábica, mas nem sempre têm condições de pagar um serviço particular. Essa parceria abre uma porta muito especial para que os tutores demonstrem o amor por seus animais”, finaliza. As novidades sobre as ações podem ser acompanhadas no Instagram do ViaNorte: @shoppingmanausvianorte.

Sobre o Shopping Manaus ViaNorte

Administrado pela Alqia, antiga Saphyr Shopping Centers, o Shopping Manaus ViaNorte reúne tudo em um só lugar. Com mais de 60 mil m², o centro de compras abriga mais de 130 operações entre lojas, quiosques, serviços, entretenimento e restaurantes. Incluindo grandes marcas como Havan, Riachuelo, Ravanelli, Polo Wear e Subway.

Dispondo de localização estratégica na Zona Norte da cidade, o centro de compras recebe mais de 700 mil pessoas todos os meses e possui parceria direta com o Instituto Mãos que Criam Artes, uma organização que desenvolve eventos e ações de assistência para mulheres acometidas de câncer e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Saiba mais em www.shoppingmanausvianorte.com.br.

