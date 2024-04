Projeto de extensão que oferta aulas para concurseiros inscreve até 20 de abril

Projeto de Extensão de Excelência para Concursos Públicos (PEEC) reforça conteúdos exigidos nos concursos públicos. Inscrição é gratuita.

Pessoas a partir de 18 anos que aspiram ingressar no serviço público têm uma oportunidade de reforçar conteúdos fundamentais exigidos em concursos públicos de maneira gratuita na Universidade Federal do Amapá (Unifap). O Projeto de Extensão de Excelência para Concursos Públicos (PEEC) está com as inscrições abertas até sábado, 20 de abril, exclusivamente pelo formulário https://forms.gle/XT8WofuBhv4sJQA49.

CONFIRA O EDITAL DE SELEÇÃO

Serão selecionadas 350 pessoas por ordem de inscrição, mais 350 vagas para cadastro reserva. Para se inscrever, o(a) interessado(a) tem que preencher o formulário de inscrição, e cópia digital de documento oficial de identificação com foto.

As aulas serão exclusivamente on-line. Todas as aulas serão gravadas e disponibilizadas aos participantes no site oficial do projeto (https://unifappeec.wixsite.com/peec). A turma terá duração de dez meses a contar a partir do início das aulas (29 de abril) e o conteúdo a ser ministrado são: direito constitucional, direito administrativo e matemática/raciocínio lógico.

O resultado final será divulgado no dia 22 de abril. Conheça mais sobre o PEEC em https://unifappeec.wixsite.com/peec.

Serviço

Seleção de participantes para o Projeto de Extensão de Excelência para Concursos Públicos (PEEC)

Inscrições gratuitas até 20 de abril de 2024, exclusivamente pelo formulário https://forms.gle/XT8WofuBhv4sJQA49. Público alvo: pessoas com idade igual ou superior a 18 anos. 350 vagas imediatas mais 350 vagas para cadastro reserva. Edital de seleção disponível em https://www2.unifap.br/dex/files/2024/04/Edital-n.-02-2024-SELECAO-DE-ALUNOS-PARA-O-PEEC.pdf.

