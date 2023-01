Ataque em Sinagoga de Jerusalém deixa sete mortos e três feridos

Polícia informou que o atirador foi morto posteriormente pelas forças policiais

A polícia israelense disse que pelo menos sete pessoas foram mortas e três ficaram feridas em um tiroteio perto de uma sinagoga em Jerusalém, nessa sexta-feira (27). O suposto atirador também foi morto posteriormente pelas forças policiais, segundo a polícia.

“Como resultado do ataque a tiros, foi determinada a morte de 7 civis e 3 outros ficaram feridos com graus adicionais de ferimentos”, disse a polícia.

O ataque ocorreu por volta das 20h15, horário local, perto de uma sinagoga na rua Neve Yaakov, segundo um comunicado da polícia, que acrescenta que o suposto agressor fugiu do local em um veículo e foi morto após um tiroteio com as forças policiais.

O incidente ocorre em meio a altas tensões, um dia após o dia mais mortal para os palestinos na Cisjordânia em mais de um ano, segundo registros da CNN. Na quinta-feira (26), as forças israelenses mataram nove palestinos e feriram vários outros na cidade de Jenin, na Cisjordânia, segundo o Ministério da Saúde palestino. Um décimo palestino foi morto naquele dia no que a polícia de Israel chamou de “distúrbio violento” perto de Jerusalém.

