Qualidade do ar em Singapura é a pior em três anos

A qualidade do ar em Singapura alcançou o pior nível dos últimos três anos devido à fumaça de incêndios florestais na Indonésia.

A Agência Nacional de Meio Ambiente do país informou que a poluição do ar no útimo sábado (14) superou a marca dos 100 pontos na escala adotada pelo governo. Medições acima de 100 são consideradas prejudiciais à saúde.

O órgão emitiu alerta pedindo à população para evitar atividades ao ar livre por longos períodos.

A fumaça é resultado principalmente da queima de áreas para cultivo, nesta época do ano, nas Ilhas de Sumatra e Kalimantan, na Indonésia. A seca deste ano piorou a situação.

Singapura sedia no dia 20 deste mês uma corrida de Fórmula 1. Há crescentes preocupações sobre o impacto da poluição nos espectadores.

*Emissora pública de televisão do Japão

