SENAI Amapá recebe comitiva da Guiana Francesa em visita institucional ao país

A diretoria do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá recebeu a comitiva da instituição de ensino francesa Campus Des Métiers Et Des Qualifications du Bois, de L’éco-construction et de L’éco-technologie da Guiana Francesa (CMQ Guyane). O encontro aconteceu na Unidade SENAI de Macapá e os visitantes puderam, ainda, conhecer os laboratórios, instalações e a unidade móvel de panificação.

Em missão no Brasil, os representantes buscam parceiros que possam levar capacitação para professores e formadores da Guiana Francesa. Bem como, restabelecer a cooperação institucional firmada entre o SENAI e o governo francês.

Para o diretor de Operações do CMQ Guyane, Hadj Bouchehida, a visita ao SENAI reforça a boa relação entre os dois países, em especial para o fortalecimento da educação. “Estamos contentes com a reunião e a recepção brasileira, porque conseguimos falar sobre o que os dois países precisam para desenvolver a educação tecnológica e também a retomada da cooperação, suspensa em decorrência da pandemia”, disse.

A diretora de Operações do SENAI Amapá, Alyne Vieira, destacou a importância de retomar as atividades. “Com a pandemia, os trabalhos foram paralisados por questões de fechamento de fronteira e restrições sanitárias, mas essa missão francesa à Macapá marca o retorno da atuação conjunta para formação de professores e desenvolvimento tecnológico”, frisou a gestora.

Participaram do encontro, também, a responsável pelo desenvolvimento de formações do CMQ Guyane, Rochella Modeste; o professor de História, Dominique Schroder; a gerente Executiva de Operações do SENAI Amapá, Priscilla Carneiro; e a coordenadora de Educação do SENAI Amapá, Rayza Aires.

