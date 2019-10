Edital de licitação do transporte coletivo será lançado em Macapá

O edital de licitação da concessão inédita do transporte coletivo urbano de Macapá será lançado nesta terça-feira, 15, às 8h30, na sala de reuniões da Prefeitura de Macapá, durante entrevista coletiva à imprensa. A proposta de restruturação da rede de transporte público em Macapá foi apresentada e debatida em duas audiências públicas, realizadas em maio e setembro de 2019, respectivamente.

Com a publicação do edital, poderão participar empresas brasileiras isoladas ou reunidas em consórcio. A concorrência será feita em dois lotes. O critério de julgamento será o de menor valor tarifário e o prazo da concessão será de 15 anos, podendo ser prorrogado por mais 5. O valor do contrato é de R$ 1,2 bilhão.

Com a concessão inédita, as empresas que vencerem o certame deverão promover a otimização do sistema, a redução do tempo de viagem, otimização do uso da frota, minimização do custo geral do sistema, além de implantar estações de integração e bilhete únicas, e demais diretrizes, como, por exemplo, as especificidades da frota que deve ter idade máxima de 10 anos e média de 5 anos, contemplando 100% de acessibilidade, com local para cadeira de rodas e assentos para atender as pessoas com deficiência física, elevador, GPS e bilhetagem eletrônica.

“Esse é um marco histórico para Macapá, pois é a primeira vez que se tem um processo licitatório no transporte público. Queremos, com isso, melhorar toda a mobilidade urbana, ampliando a cobertura para atender as comunidades, antes sem acesso ao serviço, e levar à toda população da cidade um transporte com mais eficiência e qualidade”, diz o prefeito de Macapá, Clécio Luís.

Lilian Monteiro

Curtir isso: Curtir Carregando...