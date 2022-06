Confira as vagas de emprego do Sine para esta quarta 15 em Macapá

O Sistema Nacional de Emprego no Amapá (Sine-AP) oferta oportunidades de empregos para Macapá e Santana. O número de vagas está disponível de acordo com as empresas cadastradas no Sine e são para todos os níveis de escolaridade e experiência.

O Sine recebe currículos presencialmente das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira, na Casa do Trabalhador (endereço: Avenida Mendonça Júnior, entre as ruas Paraná e Marcelo Cândia, no Santa Rita).

O Sine Santana funciona no mesmo horário na Rua Ubaldo Figueira, bairro Central, e no Super Fácil na Área Portuária.

Os interessados também podem encaminhar currículo, citando o emprego desejado, por e-mail, para o endereço: [email protected].

As oportunidades estão disponíveis apenas para o dia divulgado. Veja as vagas ofertadas de acordo com as solicitações das empresas:

auxiliar de cozinha

auxiliar administrativo

atendente de restaurante

cozinheiro

cuidador de idosos

eletricista

eletrotécnico

encanador

farmacêutico

garçom

promotor de vendas

vendedor porta a porta

Vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD)

auxiliar de limpeza

Do G1 Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...