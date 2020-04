Dirigentes do MP-AP, MPF e Justiça Federal fazem visita às instalações do novo Centro de Atendimento Clínico Covid-19

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Amapá (MP-AP), Ivana Cei, e o chefe do Ministério Público Federal no Estado (MPF/AP), procurador da República Pablo Beltrand, estiveram na manhã desta quinta-feira (23), no novo Centro de Atendimento Clínico Covid-19, localizado na Zona Norte de Macapá. Estavam presentes, ainda, o governador Waldez Góes, o prefeito da capital, Clécio Luís, o juiz federal João Bosco, além de gestores da Secretaria Estadual de Saúde (SESA).

O Centro de Atendimento Clínico Covid-19 – II, montado no prédio projetado para funcionar a Maternidade Bem Nascer, é o segundo espaço estruturado pelo Governo do Estado (GEA) para atender – exclusivamente – pacientes com a Covid-19. Segundo o chefe do Executivo Estadual, o local contará com uma equipe multiprofissional e servirá de retaguarda para receber pacientes estáveis, que necessitam de internação com suporte clínico e supervisão médica e/ou de enfermagem.

“Caso o paciente tenha o quadro agravado e precise de suporte avançado será estabilizado e transferido para o Centro de Atendimento Intensivo Covid-19”, explicou Waldez Góes. Para a triagem, foi montada uma tenda, em frente ao centro, onde os pacientes com suspeita da doença serão previamente avaliados. São 58 leitos, sendo 44 clínicos, dez leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI’s) e quatro semi-intensivos.

A utilização do prédio para funcionar como o segundo Centro Covid-19 foi recomendado pelo MP-AP, considerando a necessidade de resposta rápida, por parte do Executivo, frente à velocidade de propagação do coronavírus.

“Pudemos observar que está bem equipado e muito bem estruturado, com as condições necessárias para o trabalho – com segurança – dos profissionais de saúde, para o devido atendimento aos pacientes da Covid-19. A oferta de novos leitos clínicos, nessa fase mais aguda da pandemia em nosso Estado, pode ser determinante na luta para salvar vidas”, disse a PGJ Ivana Cei.

O Centro de Atendimento Clínico Covid-19 – II está localizado na Rua Liberdade, s/n, Renascer – ao lado da unidade SuperFácil Zona Norte. Os primeiros pacientes já estavam sendo transferidos para o local nesta quinta-feira (23).

Serviço:

Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Amapá

Gerente de Comunicação – Tanha Silva

Núcleo de Imprensa

Coordenação: Gilvana Santos

Texto: Ana Girlene

