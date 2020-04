Prefeitura de Macapá abre processo seletivo para contratação temporária de mais de 100 profissionais da saúde

A Prefeitura de Macapá lança nesta sexta-feira, 24, o edital do Processo Seletivo Simplificado da Saúde para contratação temporária. As inscrições vão até 25 de abril. Serão disponibilizadas 108 vagas, entre enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais.

Segundo o prefeito Clécio Luís, a medida é uma forma de dar continuidade às ações de prevenção ao novo Coronavírus na capital amapaense. “Diante da necessidade, reforçaremos o atendimento em nossas unidades que tratam contra o Coronavírus. Faremos o chamamento por meio de processo seletivo para a área da saúde, para profissionais que irão trabalhar nesse enfrentamento da Covid-19. Daremos prioridade ao pessoal que fez o último concurso público. No entanto, não podemos chamar os aprovados, pois não teremos recursos para continuar pagando e cumprir com nossa responsabilidade. Esse será um contrato de quatro meses”, afirmou.

De acordo com o secretário de Gestão de Macapá, Michel Fonseca, há vagas para todos os níveis de escolaridade, com carga horária de 30 horas semanais. Estão disponíveis oportunidades para enfermeiros, bioquímico/biomédicos, farmacêuticos, técnicos em enfermagem, técnico laboratorial e condutor de ambulância.

As contratações terão prazo de 120 dias, podendo ser prorrogado por igual período. O processo seletivo se dará por meio da análise curricular, seguindo os critérios estabelecidos no edital. As inscrições gratuitas ocorrem até as 18h do sábado, dia 25 de abril, e podem ser feitas no endereço http://processoseletivo.macapa.ap.gov.br. O resultado será divulgado no dia 2 de maio de 2020.

Os candidatos habilitados deverão se apresentar na Secretaria Municipal de Saúde para a contratação no dia 4 de maio de 2020. A remuneração vai de R$ 1.045,00 a R$ 2.100,00.

Das vagas

– Enfermeiros – ampla concorrência: 32 / Pessoas com deficiência: 02

– Bioquímico/Biomédico – ampla concorrência: 10 / Pessoas com deficiência: 01

– Farmacêutico – ampla concorrência: 03 / Pessoas com deficiência: 00

-Técnico em Enfermagem – ampla concorrência: 37 / Pessoas com deficiência: 02

– Técnico Laboratorial – ampla concorrência: 20 / Pessoas com deficiência: 01

– Condutor de Ambulância – ampla concorrência: 06 / Pessoas com deficiência: 00

Salário inicial

Enfermeiros – R$ 2.100,00

Bioquímico/biomédicos – R$ 2.100,00

Farmacêuticos – R$ 2.100,00

Técnicos em enfermagem – R$ 1.216,80

Técnico laboratorial – R$ 1.216,80

Condutor de ambulância – R$ 1.045,00

Cronograma

24/04 (sexta-feira) – Lançamento do edital;

24 e 25/04 (sexta-feira e sábado) – Inscrição;

27/04 (segunda-feira) – Avaliação da Junta Médica para pessoas com deficiência;

27, 28 e 29/04 (segunda, terça e quarta-feira) – Análise documental – (Semsa);

30/04 e 01/05 (quinta e sexta-feira) – Elaboração do Edital pela Secretaria de Gestão;

02/05 (sábado) – Resultado Final do processo seletivo;

04/05 (segunda-feira) – Apresentação do servidor à Secretaria Municipal de Saúde de Macapá.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Amelline Borges

