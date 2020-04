Processo Seletivo Simplificado da Saúde para contratação temporária inicia nesta sexta-feira, 24

Inicia nesta sexta-feira, 24 de abril de 2020, as inscrições do Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária na área da saúde, em Macapá. Serão disponibilizadas 108 vagas. O edital está disponível no endereço eletrônico http://processoseletivo.macapa.ap.gov.br. As inscrições são gratuitas e ocorrem até as 19h do sábado, dia 25 de abril.

De acordo com o prefeito da capital, Clécio Luís, o edital traz critérios para contemplar aprovados no último concurso. “Temos a necessidade de reforçar o atendimento em nossas unidades e faremos isso por meio do chamamento do processo seletivo para a área da saúde, para profissionais que irão trabalhar só no enfrentamento do Coronavírus. No entanto, não podemos chamar os aprovados, pois não teremos recursos para continuar pagando e cumprir com a nossa responsabilidade. Esse será um contrato de 4 meses”, explicou.

As contratações terão prazo de 120 dias, podendo ser prorrogado por igual período. O processo seletivo se dará por meio de análise curricular, seguindo os critérios estabelecidos no edital. Estão disponíveis oportunidades para enfermeiros, bioquímicos/biomédicos, farmacêuticos, técnicos em enfermagem, técnico laboratorial e condutor de ambulância; com remunerações de R $ 1.045, 00 a R$ 2.100,00.

Secretaria de comunicação de Macapá

Amelline Borges

Publicado por Chico Terra em Quinta-feira, 23 de abril de 2020

