Prefeitura lança concurso público com 68 vagas e salários de até R$ 3,3 mil no Tocantins

Há vagas para todos os níveis de formação. As inscrições estão abertas.

Agnaldo Araujo

A Prefeitura de Brejinho de Nazaré, região central do Tocantins, lançou concurso público com 68 vagas, incluindo as destinadas para formação de cadastro reserva, e salários que variam de R$ 998 a R$ 3,3 mil.

As inscrições foram abertas nesta quarta-feira (24) e poderão ser feitas até o dia 02 de setembro deste ano. A taxa custa R$ 50, R$ 70 ou R$ 90. Há vagas para nível fundamental, médio, técnico e superior.

O cronograma do concurso prevê que a prova objetiva, composta de 40 questões, será realizada no dia 29 de setembro em Brejinho de Nazaré. O resultado final do certame deve sair em 04 de novembro.

Mais informações acesse o edital.

