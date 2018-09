A hora de partir para outra: Qual é o momento certo para mudar de carreira?

Decisão é complexa e exige autoconhecimento

Quando é a hora de mudar de empresa ou de carreira? Quando é que percebemos que é hora de partir para outra e começar a fazer algo que realmente traga sentindo para nossa vida? Escolher uma profissão não é tarefa fácil – e não é raro que se perceba isso apenas depois de estar estabelecido em uma área de trabalho que não garante a realização profissional. Nessas horas, mudar de carreira pode ser a solução.

Na semana em que se comemora o dia do trabalho ou dia do trabalhador, pode ser um momento oportuno para refletir sobre sua atuação profissional. Nem todo mundo muda de profissão por perder a paixão pela área. Problemas no mercado – como falta de opção de emprego ou baixa remuneração – são motivos fortes para a mudança. É importante ampliar o horizonte dentro da sua área de origem para tentar encontrar um nicho mais confortável na profissão que escolheu.

Raphaella Majérus, 31 anos, está em sua segunda graduação, mas não abandonou o jaleco. Hoje, ela está cursando a faculdade de Medicina Veterinária, porque o amor extremo pelos animais sempre fez parte da sua vida e a vontade de ajudá-los também. Porém, a sua primeira graduação foi em Fisioterapia. “Quando cursei Fisioterapia, entrei no curso por impulso. Eu era muito nova e tinha medo de não conseguir passar em nenhuma outra universidade”, conta.

Algumas pessoas encaram a mudança com certo receio, principalmente no início, mas mudar também tem pontos bem positivos. Raphaella enxerga a trajetória dessa maneira e ainda pretende agregar as duas profissões e atuar como Fisioterapeuta Veterinária. “Mesmo com todas as dificuldades e com as decepções envolvendo a minha primeira graduação, eu não pretendo abandoná-la. Afinal, foram cinco anos de estudo”.

A história de Raphaella se repete. Uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva revela que 56% dos trabalhadores com carteira assinada estão insatisfeitos com seu emprego. O equivalente a 18,7 milhões de pessoas. O momento certo para escolher uma nova profissão é realmente complicado. Então é importante buscar o autoconhecimento, dar atenção à metodologia de ensino, visitar feiras profissionais e conversar com profissionais experientes.

Quer mudar? Confira as dicas:

Algumas carreiras são interseções entre diferentes áreas, por exemplo a biomedicina. Uma opção é observar a grade curricular de cada carreira, o mercado de trabalho, a rotina da profissão e assim reduzir as chances de erro. Trabalhar o autoconhecimento é um passo importante. Tente entender os seus pontos positivos e negativos, suas habilidades e descobrir suas afinidades. Todos esses aspectos são relevantes para uma escolha segura. Não adianta escolher uma carreira só pensando no dinheiro e não ter nenhuma afinidade com a mesma. O mercado é flutuante, então, para começar não há uma garantia 100% segura. Por último, pense com sua própria cabeça. A influência dos pais, familiares e amigos é constante. O conselho pode até ajudar, mas não pode ser uma imposição.

E você? Já decidiu que área seguir ou está pensando em mudar de profissão? O Educa Mais Brasil pode te ajudar. Se você não tem condição financeira de arcar com a mensalidade integral da nova graduação, saiba que o programa oferece até 70% de desconto. É bem simples! Você só precisa entrar no site do Educa Mais, escolher o curso que você sempre desejou e a faculdade mais próxima de você e realizar sua inscrição. Não perca tempo, é gratuito.

Fonte: Bárbara Maria – Ascom Educa Mais Brasil