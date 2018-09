Mestrado em Desenvolvimento Regional publica edital de seleção de alunos para a turma 2019

A coordenação do Programa de Pós-graduação/Mestrado em Desenvolvimento Regional (PPG/MDR), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), publicou no dia 11 deste mês edital de seleção de alunos para a turma 2019. As inscrições para o processo seletivo serão realizadas de 15 a 26 de outubro de 2018, exclusivamente no site do Departamento de Processos Seletivos e Concursos (Depsec) da Instituição. O edital de seleção está disponível no site da Unifap.

Ao todo, serão ofertadas 18 vagas, distribuídas em dois temas: “Ecologia Política, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável” (9 vagas) e “Políticas Públicas e Estratégias de Desenvolvimento Regional” (9 vagas). Para atender à Política de Ações Afirmativas na Pós-graduação, quatro vagas serão reservadas para cotas sociais, sendo uma para pessoas negras, uma para indígenas, uma para pessoas trans (transexuais ou travestis) e uma para pessoas com deficiência.

Poderão se candidatar a uma vaga no mestrado pessoas que tenham concluído curso de graduação (licenciatura, bacharelado) ou curso de tecnólogo. Para inscrever-se, o(a) candidato(a) deverá preencher o Formulário de Inscrição on-line e anexar, em formato PDF, o pré-projeto de pesquisa (Anexo B do edital) e cópia do diploma ou documento equivalente que comprove a conclusão de curso de graduação até a data da inscrição. No caso de vagas reservadas, o(a) candidato(a) deverá anexar também autodeclaração civil (Anexo A do edital).

A seleção terá quatro etapas: prova escrita, a ser realizada no dia 10 de novembro de 2018, das 9h às 12h; avaliação do pré-projeto de pesquisa; entrevista, que ocorrerá no período de 11 a 13 de dezembro deste ano; e avaliação do Currículo Lattes. Todas as fases de seleção ocorrerão no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP).

O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 21 de dezembro e o edital de matrícula está previsto para ser publicado até 18 de janeiro de 2019.

Confira no site da Unifap a íntegra do edital e seus anexos.

PPG/MDR

O Programa de Pós-Graduação/Mestrado em Desenvolvimento Regional (PPG/MDR) tem como objetivo proporcionar formação científica, com a devida articulação teórico-prática, a pessoas com título de nível superior; estimular investigação criteriosa sobre significados e processos de desenvolvimento regional; capacitar para pesquisa e docência; desenvolver espírito crítico e rigor nas publicações científicas, inclusive na dissertação; e conferir ao candidato habilitado o título de Mestre em Desenvolvimento Regional.

O PPG/MDR é realizado em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa).