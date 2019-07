Metade dos habitantes do planeta está nas redes sociais

São 3,5 bilhões de pessoas conectadas em redes como Facebook, Instagram e Twitter

Cerca de 45% dos habitantes de todo o planeta estão presentes nas mídias sociais. São 3,5 bilhões de pessoas conectadas em redes como Facebook, segundo o relatório Global Digital Report 2019, da empresa We Are Social.

De acordo com a empresa, apesar de controvérsias sobre privacidade, hackeamento de dados e fake news, entre outros aspectos negativos das redes sociais, o mundo continua a abraçar as mídias sociais cada vez mais, e esse crescimento não dá sinais de que vai desacelerar.

Cerca de um milhão de pessoas ganham acesso à internet por dia, no mundo, crescimento que claramente abastece as redes sociais. A única região do globo que é uma exceção a essa constatação é a África, que ainda têm um índice de uso de redes sociais baixo, de 7%.

Já na América do Norte (70%), América do Sul (66%) e Norte da Europa (67%), por exemplo, uma grande porcentagem dos usuários de internet estão nas redes sociais.

Segundo o relatório, dos 10 sites mais acessados do mundo, quatro são mídias sociais: Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, que é uma plataforma de vídeo, mas também é considerada uma rede social em muitas análises.

