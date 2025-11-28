Ifap ganha Prêmio Jovem Cientista inédito para o Amapá

Projeto vencedor oferece alternativa solar para iluminação e uso de eletrodomésticos em áreas extrativistas remotas

A acadêmica de Engenharia Florestal do Campus Laranjal do Jari do Instituto Federal do Amapá (Ifap), Manuelle Pereira, é a primeira estudante do estado do Amapá a ganhar o 31º Prêmio Jovem Cientista na categoria Ensino Superior. O projeto vencedor “Kit Solar Castanheiro: aperfeiçoamento de uma alternativa para melhora de qualidade de vida do extrativista” é desenvolvido desde 2022 e tem como orientador o professor Diego Armando. A cerimônia de premiação foi realizada a última quarta-feira (26/11), em Brasília, pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Neste ano, o Prêmio Jovem Cientista tem como tema “Resposta à Mudança Climática: ciência, tecnologia e inovação como aliadas”, que incentiva jovens pesquisadores na busca por soluções sustentáveis. É justamente o foco do projeto desenvolvido por Manuelle. “A ideia do projeto surgiu a partir de observações de comunidades extrativistas que vivem em áreas remotas e muitas vezes as energias convencionais não chegam até essas comunidades. Então, o projeto pretende atender as necessidades básicas dos castanheiros durante a coleta da castanha”, explicou a estudante.

Manuelle, primeira a direita, durante a premiação. Foto: divulgação/CNPq

Manuelle contou que a premiação foi um momento marcante. “Receber esse prêmio foi uma felicidade enorme. Eu fiquei surpresa, emocionada e muito grata. É uma sensação de ver que tudo valeu a pena e que a nossa pesquisa, feita a partir da Amazônia, foi realmente reconhecida. Foi um momento muito especial pra mim e para todos da equipe.”

O professor-orientador, Diego Armando, ressaltou o percurso da pesquisa e o impacto da premiação. “Fico muito satisfeito com o reconhecimento do trabalho desenvolvido desde 2022 junto às comunidades tradicionais da região do Vale do Jari. Essa valorização da pesquisa aplicada na Amazônia é algo pelo qual venho trabalhando nos últimos anos. Além do prêmio, a Manuelle conquistou uma bolsa de mestrado pelos próximos dois anos, R$ 18 mil em premiação e um laptop para o orientador. É importante destacar também que ela já foi aprovada em três programas de mestrado e agora poderá escolher em qual deseja ingressar. Esse resultado nos motiva a seguir incentivando outros estudantes a trilharem caminhos semelhantes.”

Equipe do projeto Kit Solar Castanheiro

O reitor do Ifap, Romaro Silva, destacou a relevância institucional da conquista. “Nós, enquanto Ifap, ficamos imensamente felizes e orgulhosos pelo prêmio conquistado pela nossa estudante Manuelle, sob orientação do professor Diego Armando. Esse resultado reafirma que o Ifap vem avançando de forma consistente na inovação, na pesquisa aplicada e na extensão tecnológica. É ainda mais significativo saber que se trata de uma estudante que foi bolsista, desde 2022, nos nossos programas de fomento à ciência e à tecnologia. Esse projeto mostra, de forma clara, que investir em ciência gera frutos e transforma realidades, inclusive nos mais distantes rincões do nosso país.”



A diretora-geral do Campus Laranjal do Jari, Lene Melo, também celebrou o resultado. “É com imenso orgulho e profunda alegria que celebramos a conquista da nossa estudante Manuelle Pereira. Essa conquista transcende o reconhecimento individual: ela simboliza a força da educação pública, da pesquisa aplicada e do compromisso de nossos jovens com soluções sustentáveis para os desafios reais da nossa região. Parabenizo a Manuelle, sua família, o orientador e toda a equipe que apoia a pesquisa no Campus Laranjal do Jari. Essa vitória é fruto de dedicação, sensibilidade social e espírito inovador, valores que engrandecem nossa instituição.”

Diretoria de Comunicação – Dicom

Instituto Federal do Amapá (Ifap)



