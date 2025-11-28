Intenção de uso do 13º para quitar dívidas cresce em 2025, revela pesquisa da Serasa

Consumidores podem aproveitar últimos dias do Feirão Serasa Limpa Nome e negociar dívidas com condições especiais até domingo (30)

Às vésperas do pagamento da primeira p arcela do 13º salário, consumidores de todo o Brasil podem aproveitar o valor para quitar suas dívidas nos últimos dias do Feirão Serasa Limpa Nome, que se encerra às 23h59 deste domingo (30). Segundo pesquisa realizada pela empresa, em parceria com o instituto Opinion Box, entre quem pretende usar a quantia recebida, 4 em cada 10 pretendem quitar as dívidas e finalizar o ano com mais tranquilidade financeira.

De acordo com o levantamento, 81% dos trabalhadores pretendem usar o valor integral ou parcial do 13º salário. Destes, 39% têm como principal objetivo quitar dívidas, um aumento de oito pontos percentuais em relação ao ano passado. Já 19% desejam pagar contas básicas e 18% devem limpar o nome.

“Com milhões de ofertas disponíveis, esta é uma oportunidade concreta para quem deseja usar o 13º salário de forma estratégica e iniciar 2026 com mais tranquilidade financeira”, afirma Aline Maciel, diretora da Serasa.

O levantamento também aponta que 19% dos entrevistados pretendem guardar integralmente o benefício, mesmo indicador levantado em 2024. Entre os que planejam poupar total ou parcialmente o valor, 27% querem formar uma reserva de emergência, número que em 2024 era 29%; 26% têm intenção de investir (em 2024 era 38%); e 15% devem direcionar o valor à poupança (em 2024 era 21%).

Mesmo assim, o uso consciente do benefício exige atenção. Para 74% dos consumidores, o 13º representa uma oportunidade concreta de reorganização financeira, e 66% afirmam planejar previamente como irão utilizá-lo. Por outro lado, 41% reconhecem que a ausência do pagamento comprometeria o orçamento, podendo gerar atrasos em contas e nas compras de fim de ano.

“Receber este benefício é sempre uma oportunidade importante para reorganizar o orçamento, mas o recurso precisa ser usado com consciência”, reforça Aline. “Priorizar dívidas, contas essenciais ou a construção de uma reserva de emergência ajuda a trazer mais estabilidade financeira para o ano seguinte. Com um bom planejamento, o consumidor transforma o 13º em uma ferramenta real de alívio e não em um impulso de gasto que pode comprometer o ano anterior”.

Últimos dias do Feirão Serasa Limpa Nome

Em sua reta final, as condições especiais do principal mutirão de negociação de dívidas do país estarão disponíveis até este domingo (30). Ao todo, são mais de 660 milhões de ofertas, com descontos que chegam a até 99% e possibilidades de parcelamento. Para consultar as oportunidades, consumidores de todo o país podem consultar os canais oficiais:

Site: http://www.serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

Whatsapp: Número oficial (11) 99575-2096

Correios: 7 mil agências pelo Brasil, com isenção de taxas até 30 de novembro. Para o atendimento, basta que o titular apresente um documento oficial com foto. As ofertas e condições disponíveis nas agências são as mesmas que constam no site e aplicativo da Serasa.

Metodologia



Pesquisa realizada pelo Instituto Opinion Box entre 17 e 31 de outubro de 2025, contando com 1.131 entrevistas com brasileiros de diferentes regiões, faixas etárias e classes sociais. Margem de erro de 2,9 pontos percentuais.

