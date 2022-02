26 de Fevereiro é o dia do comediante brasileiro

Dia do Comediante [Os primeiros atores que surgiram foram os comediantes, que faziam de sua arte, da sátira e do humor uma forma de denunciar o que estava de errado na sociedade. Muitas revoluções se iniciaram a partir das ideias difundidas pelos comediantes].

O primeiro-ministro britânico Winston Churchill anuncia que o Reino Unido já possui bomba atômica (1952).

Galileu Galilei é formalmente banido pela Igreja Católica por ensinar ou defender a teoria de que a Terra orbita o Sol (1616). A Inquisição declarou o heliocentrismo como formalmente herético. Os livros heliocêntricos foram banidos e Galileu recebeu ordens para abster-se de manter, ensinar ou defender ideias heliocêntricas. Galileu passou a propor uma teoria das marés em 1616 e dos cometas em 1619; ele argumentou que as marés eram evidências para o movimento da Terra. Em 1632 Galileu, agora de idade avançada, publicou seu Diálogo sobre os Dois Principais Sistemas do Mundo, que defendia o heliocentrismo e era imensamente popular. Respondendo a uma controvérsia crescente sobre teologia, astronomia e filosofia, a Inquisição Romana julgou Galileu em 1633 e o acusou de “suspeito veementemente de heresia”, condenando-o a prisão indefinida. Galileu foi mantido em prisão domiciliar até sua morte em 1642.

– As potências europeias repartem o continente africano – 26/02/1885 [Fronteiras africanas foram divididas geometricamente em 50 territórios irregulares, ignorando limites linguísticos e culturais já estabelecidos pela população africana autóctone. Convocada para 15 de novembro de 1884, por iniciativa do chanceler prussiano Otto Von Bismarck, a Conferência de Berlim terminou seus trabalhos em 26 de fevereiro de 1885. Os 14 países europeus presentes e os Estados Unidos entenderam-se, enfim, sobre os conflitos coloniais que assolavam o continente africano. Para os africanos, a Conferência de Berlim e a divisão do continente entre diferentes países imperialistas constituiu-se numa grande ruína social e política. As potências imperialistas impuseram seus domínios e construíram uma divisão artificial do território que não seria nem eliminada nem operada satisfatoriamente quando da independência dos países do continente, a partir da década de 1950. Catorze países estavam representados por uma pletora de embaixadores quando a conferência se abriu: Áustria-Hungria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Itália, Holanda, Portugal, Rússia, Espanha, Suécia-Noruega (unificadas de 1814 a 1905), Turquia e Estados Unidos. Dessas 14 nações, França, Alemanha, Grã- Bretanha e Portugal eram as protagonistas, controlando a maior parte da África colonial à época].

Nascimento, em Besançon, França, de Victor Hugo [Victor-Marie Hugo] em 26/02/1802. Ele foi um romancista, poeta, dramaturgo, ensaísta, artista, estadista e ativista pelos direitos humanos francês de grande atuação política em seu país. É autor de Les Misérables e de Notre-Dame de Paris, entre diversas outras obras clássicas de fama e renome mundial. O escritor morreu em Paris, a 22 de maio de 1885. De acordo com o último desejo, seu corpo é depositado em um caixão humilde que é enterrado no Panthéon. Tendo ficado vários dias exposto sob o Arco do Triunfo, estima-se que 1 milhão de pessoas vieram lhe prestar uma última homenagem. Quando morreu, as prostitutas de Paris ficaram de luto. No final de seu testamento, o escritor escreveu: “Deixo cinquenta mil francos aos pobres. Desejo ser levado para o cemitério na sua carreta. Recuso a oração de qualquer igreja; peço uma oração a todas as almas. Creio em Deus. Victor Hugo”.

Nascimento do escritor José Mauro de Vasconcelos, em 26/02/1920, em Bangu, no Rio de Janeiro. José Mauro nasceu de família nordestina, que havia migrado para o Rio de Janeiro. Os pais tinham tão poucos recursos que ele, ainda criança, teve de se transferir para o Rio Grande do Norte, onde foi criado pelos tios em Natal. José Mauro foi carregador de banana, garimpeiro, pescador, professor primário, ator, instrutor de box e até garoto de programa. Suas obras mais conhecidas são: Rosinha, minha Canoa (1962); Coração de Vidro (1964); Meu pé de Laranja Lima (1968); Coração de Vidro (1964). Suas obras continuam sendo reeditadas e já venderam cerca de 8 milhões de exemplares no Brasil e no exterior. Ganhou o Prêmio Jabuti em 1967. O autor morreu em 24/06/1984 em São Paulo.

Dia de São Porfírio de Gaza [Foi um clérigo e bispo cristão de Gaza que foi santificado pela Igreja Católica e que exerceu grande influência na política e na religião de seu tempo].

(Pesquisa, edição e condensação dos textos: Paulo Tarso Barros.

