Dez concursos ofertam mais de 1.400 vagas e salários até R$ 10 mil

Há chances para todos os níveis escolares em órgãos que atuam na área de engenharia, agronomia e educação

fertando 1.429 vagas, ao todo, 10 concursos públicos e processos seletivos no estado de Goiás estão abertos para profissionais de todos os níveis de ensino. O órgão com o maior número de vagas é a Prefeitura Municipal de Joviânia, com 449 vagas; e o maior salário é pago pela Prefeitura de Taquaral, com valores de até R$ 10 mil.

Ainda há chances no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/GO), Centro de Gestão em Educação Continuada (Cegecon) e nas prefeituras municipais de Santo Antônio do Descoberto (no Entorno do DF), Câmara de Caldas Novas, Aparecida do Rio Doce, na Universidade Federal de Goiás (UFG), Cristianópolis e Pontalina.

Confira abaixo:

Cegecon

Vagas: 32

Cargos: professor, assistente de manutenção, montador, produtor técnico, sonotécnico e iluminotécnico

Salário: R$ 1.158 a R$ 2.392

Inscrição: até 25 de julho

Banca: www.cegecon.org.br

CREA

Vagas: 289

Cargos: agente de fiscalização e assistente administrativo

Salário: R$ 2.160,21 a R$ 8.514,45

Inscrição: até 9 de setembro

Banca: www.quadrix.org.br

Aparecida do Rio Doce

Vagas: 34

Cargos: auxiliar, eletricista, executor, merendeira, motorista, nutricionista, operador de máquinas, professor, técnico em enfermagem e zelador

Salário: R$ 998 a R$ 2.818,80

Inscrição: 19 de agosto a 22 de setembro

Banca: www.consesp.com.br

Câmara de Caldas Novas

Vagas: 18

Cargos: agente administrativo, auxiliar de serviços gerais, procurador jurídico, secretário e vigilante

Salário: R$ 1.026,37 a R$ 4.277,99

Inscrição: 12 de agosto a 10 de setembro

Banca: itecconcursos.com.br

