Prefeitura oferta vacina contra Covid-19 e Tríplice Viral em Macapá

Nesta segunda-feira (10), a imunização ocorre em 22 pontos da capital em diversos horários.

A Prefeitura de Macapá oferta, nesta segunda-feira (10), a primeira, segunda e terceira dose das vacinas contra a Covid-19 – CoronaVac, Pfizer e Astrazeneca. Além disso, também estará disponibilizando o imunizante contra Tríplice Viral. Para receber alguma das vacinas, é necessário apresentar documento oficial com foto e carteira de vacinação. No caso de pessoas com comorbidade é preciso de laudo médico que comprove a enfermidade.

Veja os pontos e horários que os imunizantes estarão disponíveis

Unidades Básicas de Saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que atendem para vacinação funcionarão das 8h às 12h e das 14h às 18h e os imunizantes estarão disponíveis nas UBSs Brasil Novo, BR-210, Novo Horizonte, Marcelo Cândia, Pedro Barros, Pedrinhas, Raimundo Hozanan, Padre Raul Matte, Leozildo Fontoura, São Pedro, Rosa Moita, Lélio Silva, Marabaixo, Cidade Nova, Pacoval e Perpétuo Socorro.

Pontos extras e Drive-Thru

Os pontos de vacinação do Macapá Shopping, Amapá Garden Shopping, Villa Nova Shopping, além dos pontos de drive-thru da Praça Floriano Peixoto, Curiaú e Zerão, funcionarão das 9h às 15h.

Públicos atendidos contra Covid-19

1ª dose: adolescentes de 12 a 17 anos, público em geral de 18 anos ou mais;

2ª dose de Pfizer para quem iniciou o ciclo há 8 semanas

2ª dose de Astrazeneca para quem iniciou o ciclo vacinal há 8 semanas

2ª dose de CoronaVac para quem está no período de recebimento

3ª dose: público em geral de 18 anos ou mais, com ou sem comorbidades.

Intervalo entre doses dos imunizantes contra Covid-19

1ª e 2ª dose

O intervalo entre a 1ª e a 2ª dose de Pfizer é oito semanas para público em geral. Para pessoas imunossuprimidas o intervalo é de 21 dias entre a D1 e a D2. A D2 de Astrazeneca volta a ser aplicada oito semanas após a D1, seguindo a nota técnica do Ministério da Saúde. No caso da CoronaVac, o intervalo é de 30 dias, ou de acordo com a marcação no cartão do usuário.

2ª e 3ª dose

O intervalo entre a 2ª e a 3ª dose é de 4 meses para pessoas de 18 anos ou mais, com ou sem comorbidades, idosos e profissionais de saúde. Para pessoas imunossuprimidas o intervalo é de 21 dias entre a D2 e a D3.

Influenza

A Prefeitura de Macapá aplicou 89 mil doses da vacina contra a Influenza somente no mês de dezembro de 2021. A Secretaria Municipal de Saúde já solicitou ao Ministério da Saúde nova remessa do imunizante para nossa população. Se você ainda não se vacinou, acompanhe nossos canais oficiais para saber quando se dirigir a um ponto de imunização.

