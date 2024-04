Faturas de água da CSA agora podem ser pagas pelo PIX

Faturas de água da Concessionária de Saneamento do Amapá podem ser pagas pelo PIX. Alternativa é disponibilizada para garantir agilidade e conforto aos clientes.

Entre as alternativas de pagamento de fatura que a Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) disponibiliza aos clientes está o PIX, que pode ser realizado de forma segura e instantânea. Nessa nova modalidade, os clientes da empresa poderão utilizar um QRCode localizado na parte final da conta.

De acordo com Wellington Caldas, gerente de Faturamento do Grupo Equatorial no Amapá, a novidade traz agilidade e comodidade. “Agora, nossos clientes podem pagar a fatura de água sem sair de casa e com muito mais facilidade. Sabemos que trazer soluções ágeis são importantes para o cotidiano intenso que as pessoas vivem em seu dia a dia”, ressalta.

Como pagar?

O QR Code está presente na fatura impressa dos clientes com o cadastro atualizado no banco de dados da concessionária. O consumidor precisa entrar no aplicativo do banco onde tem a chave PIX cadastrada, apontar a câmera do celular para o QR Code e realizar a transação. Vale destacar também que entre as vantagens está a agilidade de compensação, com a transferência instantânea.

Outras formas de pagamento

Além do QR Code para o pagamento com o PIX que tem como favorecido: ‘Saneamento Amapá CSA’, as faturas disponibilizam o código de barras e a linha digitável. As faturas podem ser pagas nos bancos Bradesco, Brasil, Lotéricas e Caixa Econômica.

“Importante destacar que o cliente deve manter atualizado o cadastro em nosso banco de dados, com isso tem os serviços garantidos sempre que precisar”, concluiu Wellington.

A atualização cadastral está disponível nas agências de atendimento presencial ou pelo site da CSA, no link https://csa-equatorial.com.br/atualizacao-cadastral/.

