Amapá tem 41.981 casos confirmados, 1.464 em análise laboratorial, 30.094 pessoas recuperadas e 647 óbitos

O Governo do Amapá atualiza nesta quarta-feira, 26, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora, são 41.981 casos confirmados e 1.464 em análise laboratorial. Os testes também descartaram 26.192 casos suspeitos.

Novos casos

O boletim de agora traz 428 novos casos confirmados, sendo 163 em Santana, 128 em Macapá, 43 em Vitória do Jari, 35 em Laranjal do Jari, 20 em Pedra Branca do Amapari, 16 em Serra do Navio, 7 em Oiapoque, 6 em Amapá, 5 em Tartarugalzinho, 3 em Porto Grande e 2 em Ferreira Gomes.

Óbitos

– Também houve o registro de cinco novos óbitos nos municípios de Macapá, Pracuúba e Laranjal do Jari. Quatro deles ocorreram nos meses de maio, junho e julho e um em agosto. Todos estavam sob investigação epidemiológica.

– Em Macapá: três vítimas, todas sem comorbidades declaradas. Entre elas, dois homens, um de 36 anos e outro de 68, falecidos em 27 de maio e 12 de julho, respectivamente. O outro óbito é de uma idosa de 89 anos, falecida em 19 de julho;

– Em Pracuúba: óbito de uma mulher de 79 anos, sem comorbidades declaradas, falecida em 8 de junho;

– Em Laranjal do Jari: óbito de um homem de 87 anos, hipertenso, falecido em 24 de agosto.

Assim, o Amapá chega a 647 mortes em municípios. (Macapá 438/ Santana 82/ Laranjal do Jari 44/ Mazagão 8/ Oiapoque 19/ Pedra Branca do Amapari 5/ Porto Grande 13/ Serra do Navio 4/ Vitória do Jari 13/ Tartarugalzinho 4/ Amapá 4/ Ferreira Gomes 3/ Cutias do Araguari 2 / Calçoene 5/ Pracuúba 3).

Recuperados

Entre os recuperados, estão 30.094 pessoas. (Macapá 11.383 / Santana 3.548 / Laranjal do Jari 3.329 / Mazagão 959 / Oiapoque 1.898 / Pedra Branca 2.442/ Porto Grande 953 / Serra do Navio 518 / Vitória do Jari 1.280 / Itaubal 265/ Tartarugalzinho 909 / Amapá 415 / Ferreira Gomes 519 / Cutias do Araguari 514 / Calçoene 818 / Pracuúba 344).

Dos 41.981 casos confirmados:

Macapá: 16.924

Santana: 6.536

Laranjal do Jari: 4.215

Mazagão: 1.346

Oiapoque: 2.490

Pedra Branca: 2.508

Porto Grande: 1.090

Serra do Navio: 603

Vitória do Jari: 1.984

Itaubal: 286

Tartarugalzinho: 986

Amapá: 483

Ferreira Gomes: 537

Cutias do Araguari: 522

Calçoene: 1.121

Pracuúba: 350

Já em relação aos casos suspeitos, os municípios declaram 3.133, sendo:

Macapá: 1027

Santana: 472

Laranjal do Jari: 0

Mazagão: 70

Oiapoque: 338

Pedra Branca do Amapari: 4

Porto Grande: 379

Serra do Navio: 25

Vitória do Jari: 30

Itaubal: 8

Tartarugalzinho: 490

Amapá: 44

Ferreira Gomes: 0

Cutias do Araguari: 162

Calçoene: 76

Pracuúba: 8

Internações

O número de pessoas com Covid-19 em isolamento hospitalar nas redes pública e privada é de 108 pacientes, sendo 93 casos confirmados e 15 suspeitos.

Entre os casos confirmados, 86 estão no sistema público (20 em leito de UTI /66 em leito clínico) e 7 estão na rede particular (5 em leito de UTI /2 em leito clínico).

Já entre os casos suspeitos, 6 estão no sistema público (0 em leito de UTI /6 em leito clínico), e 9 estão na rede particular (0 em leito de UTI /9 em leito clínico).

Em isolamento familiar: 11.147

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...