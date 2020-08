Estudantes, professores e pesquisadores amapaenses podem participar de Prêmio Mercosul 2020

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas exclusivamente pela internet até 11 de setembro.



João Marcos Chaves

Estudantes, professores e pesquisadores do Amapá podem participar da 15ª edição do Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia. A premiação busca reconhecer os trabalhos que se destacam e contribuem para desenvolvimento científico e tecnológico dos países membros e associados ao Mercado Comum do Sul (Mercosul).

A Reunião Especializada em Ciência e Tecnologia do Mercosul (RECyT) abriu inscrições gratuitas para o certame. Interessados podem se candidatar, de forma individual ou em equipe, no endereço www.premiomercosul.cnpq.br até às 18h do dia 11 de setembro.

No ato de inscrição, o interessado deve preencher um formulário; anexar documento de identidade com foto; incluir Currículo Lattes cadastrado e atualizado; declaração da instituição de ensino autorizando a participação no certame; além do trabalho completo. É necessário que os estudantes tenham vínculo com os países membros ou associados ao Mercosul, seja por nacionalidade ou residência. Para mais informações, leia o regulamento do prêmio aqui.

O prêmio está em sua decima quinta edição, e trabalha no incentivo a realização de pesquisa científica, tecnológica e inovadora, contribuindo com a integração entre os países que formam o bloco econômico. A iniciativa é organizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil (MCTI) e do pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Na edição de 2020, a temática abordada pelos candidatos será a Inteligência artificial. A escolha do tema está baseada no conceito de inovação cientifica e tecnológica, tendo em vista que o tema da edição deste ano busca projetos desta vertente científica que se encarrega em simular o comportamento humano, através do raciocínio, autoaprendizagem, reconhecimento de padrões e solução de problemas.

Serão premiados projetos em cinco categorias: Integração, Iniciação Científica, Estudante Universitário, Jovem Pesquisador e Pesquisador Sênior, todas reconhecidas através de certificação e publicações, além da premiação em dinheiro para os primeiros lugares de cada categoria variando de R$8 mil até R$40 mil.

Todos os trabalhos terão como principal critério de avaliação a relevância em relação ao desenvolvimento científico e tecnológico dos países membros e associados ao Mercosul. Segundo a organização, a data para divulgação do resultado é 1º de dezembro.

Mercosul

Os países membros do Mercosul são Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Já Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname são países associados. Atualmente, a Bolívia está em processo de adesão.

