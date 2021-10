SENAI oferta curso de eletrotécnica para turma de profissionais eletricistas

Realizado de maneira semipresencial, o curso de Eletrotécnica acontece parte na plataforma de ensino doSENAI e parte na Unidade Macapá com encontros nas disciplinas práticas. Composta por 41 alunos, a turma é constituída por um grupo de profissionais da área elétrica. A formação capacita técnicos para instalar, manter e projetar sistemas elétricos prediais e industriais, cumprindo legislações e parâmetros vigentes.

Conforme explica Wallace Machado, que desenvolve a função de eletricista, a necessidade de se capacitar surgiu por meio da lacuna no mercado. “Em conjunto com meus colegas de trabalho, observei que precisávamos ter outras qualificações para continuar trabalhando, então nos reunimos e procuramos a direção da instituição”, explica.

Wallace detalha ainda que além do aperfeiçoamento, as aulas vão auxiliá-lo na conquista de uma vaga como operador de usina. “Tenho vontade de crescer na área e trabalhar em usinas hidrelétricas, como as que temos no estado, então isso foi uma motivação maior para procurar o curso”, completa.

De acordo com a coordenadora pedagógica do SENAI, Dirlene Reis, o estado ganhará novos especialistas para atender o mercado em caráter permanente. “As operadoras e distribuidoras de energia elétrica atuantes aqui estão demandando funcionários atualizados em novas tecnologias do setor energético, por isso, ao concluir os estudos, nosso estudante terá desenvolvido competências e habilidades específicas”, detalha.

O instrutor do SENAI, Ângelo Tavares, responsável pelo módulo de Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho, esclarece que o objetivo é preparar os alunos com qualidade. “Queremos demonstrar a eles as técnicas de segurança para que possam, no exercício da função, resguardar sua vida e também executar tarefas com experiência da instituição”, finaliza.

Novas turmas

A Unidade de Macapá possui lista de espera para a formação de outras turmas de Eletrotécnica. A previsão para o início de uma nova oferta se dá a partir do preenchimento de vagas disponíveis para abertura. Mais informações em (96) 3084-8930 ou pelo Whatsapp (96) 98406-1825.

