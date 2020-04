Covid-19: instituições de ensino federais atuam no combate ao coronavirus

Ações vão desde pesquisas à produção de equipamentos

Mesmo com o ano letivo paralisado, em virtude da pandemia do coronavírus, muitas instituições de ensino federais espalhadas pelo país não têm deixado de contribuir no combate ao vírus, seja na continuidade de pesquisa ou na produção de equipamentos de proteção individual e álcool em gel. Duas em casa três instituições federais estão implementando ações que contribuam para o enfretamento da Covid-19, informou o Ministério da Educação.

Em média, 1,2 mil ações estão sendo realizadas por 110 universidades, institutos federais e centros. As atividades beneficiam mais de 70 milhões de pessoas. Os institutos têm feito exames para detectar o coronavírus, assim como, também estão atuando na construção de equipamentos hospitalares, como os respiradores, essenciais no tratamento de pacientes mais graves.

O Ministério da Educação criou um portal para monitorar o funcionamento e as ações das instituições federais. Todas as informações são atualizadas na plataforma disponibilizada pelo MEC. A ferramenta foi desenvolvida em parceria com a Universidade Federal do Cariri (UFCA), Universidade Federal de Viçosa (UFV), Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) e a Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA).

Além dos equipamentos, mais de 70 instituições estão dedicando tempo para:

– Fornecer capacitação profissional;

– Realizar teleatendimento para esclarecer as dúvidas da população;

– Distribuir alimentos;

– Produzir materiais de limpeza.

– Produzir materiais educativos;

– Promover aconselhamento e apoio psicológico;

– Assessorar secretariais estaduais e municipais de saúde;

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

