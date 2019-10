Laboratórios multimídia são implantados em quatro escola de educação infantil de Macapá

A secretária municipal de Educação, Sandra Casimiro, juntamente com a juíza do Tribunal Regional do Trabalho, Odaise Martins, visitaram as escolas de Educação Infantil Maria José de Souza e Silva, Pequeno Cidadão e Ana Cristina, para conhecer os laboratórios de informática implantados nas instituições. Os equipamentos foram doados pela juíza, proveniente de uma ação realizada pelo TRT, em 2018.

Foram doados ao Município 50 computadores e 7 mil ingressos para o cinema, para atender as crianças da rede municipal de ensino. “Em novembro do ano passado, a Dra. Odaise perguntou se tínhamos interesse em receber os computadores e mais ingressos para o cinema para as crianças da rede, e claro que aceitamos. No primeiro momento, pensamos que escolas atender e a equipe sugeriu as de ensino fundamental, que já possui laboratórios, mas pensamos e decidimos em atender a educação infantil”, explicou a secretária de Educação, Sandra Casimiro.

“A Prefeitura de Macapá vem desenvolvendo um ótimo trabalho com a educação infantil. Acredito que se nós fizermos um trabalho bem feito com a educação infantil, um trabalho de qualidade, nós não iremos ter problemas com esse aluno no ensino fundamental. Ele não terá dificuldade para escrever, ler, porque já terá uma educação infantil bem feita, e assim nós fizemos, e convidamos a Dra. para vir ver na prática como está se dando esse processo”, acrescentou a secretária.

Quatro escolas de educação infantil foram contempladas com os equipamentos, três na capital (Maria José de Souza e Silva, Pequeno Cidadão e Ana Cristina) e uma na zona rural (Escola Municipal Pratinha), localizada no distrito do Pacuí. As quatro instituições de ensino possuem hoje um laboratório multimídia, que são utilizados junto com outras atividades, ajudando no aprendizado dos alunos.

“A gente procura sempre estar próximo da sociedade. Já temos uma parceria com a Secretaria de Educação de Macapá há muitos anos, com outros projeto, mas sempre que podemos, ajudamos. Quando surgiu a oportunidade, eu pensei só nas crianças da rede municipal. Esses computadores são fruto de uma ação que tivemos lá na Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, contra uma empresa privada, que se propôs a fazer a doação desses computadores. A gente espera que as crianças possam usar esses equipamentos para melhorar ainda mais o aprendizado”, destacou a juíza Odaise Martins.

Karla Marques

Curtir isso: Curtir Carregando...