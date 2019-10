Escola Elita Nunes conquista duas medalhas de ouro na 3ª etapa da Copa Amapá de Xadrez

Alunos da Escola Municipal Elita Nunes participaram no sábado, 12, da terceira etapa da Copa Amapá de Xadrez Escolar 2019 e conquistaram 9 medalhas. Duas de ouro, sendo uma na categoria sub 8 feminino, com a aluna Sâmia Karyne da Silva Leite, e uma na sub 10 masculino, com Miguel Willian Campos Corrêa, 4 em segundo lugar (Ohara Viana de Souza, Vitor Gabriel Santos Correa, Maria Eduarda Dias Batista e Antônio Henrique Oliveira da Silva) e 3 medalhes na terceira colocação (Aryela Dias Pereira, Laura Emanuely de Oliveira Medeiros, Arthur Wallace Carmo Tavares).

Eles competiram nas categorias sub 8, sub 10 e sub 12, masculino e feminino. Sendo a primeira vez competindo pela categoria sub 8, com alunos de 7 e 8 anos. “Minhas crianças estão crescendo na competição, e isso traz um grande orgulho para mim, enquanto coordenador da equipe. Agora, faltam apenas duas etapas”, comentou o professor Sandro Costa, coordenador do Projeto de Xadrez da EMEF Elita Nunes Melo. Ao todo, 24 alunos participaram da competição.

A quarta etapa da competição está prevista para acontecer em novembro. O torneio é realizado pela Academia de Xadrez do Amapá (Axap). Desde 2017, a Escola Elita Nunes desenvolve com os alunos um projeto de xadrez, coordenado e ministrado pelo professor Sandro Costa, que este ano ampliou as atividades e agora está sendo executado em todas as turmas, do 1° ao 5° ano, manhã e tarde.

Karla Marques

