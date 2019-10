Carreta Saúde da Mulher oferta coleta de preventivo e testes rápidos todos os dias às mulheres da zona norte

Para aumentar a captação de mulheres para a realização do exame preventivo, a Carreta Saúde da Mulher passa a ofertar a partir desta segunda-feira, 14, a coleta do PCCU nos dois turnos, todos os dias da semana. O exame, que antes era realizado pela manhã somente às segundas, quartas e sextas; e a tarde às terças e quintas-feiras, agora poderá ser feito das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Outro serviço que está sendo ofertado de forma intensificado é a realização de testes rápidos para o diagnóstico de hepatites virais, sífilis e HIV. A usuária que realizar a coleta de PCCU já é encaminhada para a realização do teste e vice-versa. “É uma forma de captar mais mulheres. Às vezes, elas vêm fazer só o teste rápido, ou só o PCCU, e acaba não fazendo todos os serviços que a carreta tem para oferecer. Estamos aproveitando o Outubro Rosa, que é um mês de sensibilização para chamar essa usuária”, explicou a coordenadora Ana Kelly Bittencourt.

A unidade móvel, que atualmente está na zona norte, na área do Corpo de Bombeiros, na Rua Tancredo Neves, atende, de forma itinerante, bairros e distritos de Macapá. Em dois anos de funcionamento, já passou por sete bairros e um distrito, contabilizando mais de 32 mil mulheres atendidas. “São serviços como consultas ginecológicas, coletas de PCCU, ultrassonografia das mamas e testes rápidos, voltados exclusivamente para a saúde preventiva do público feminino e indispensáveis para o diagnóstico precoce das lesões precursoras do câncer do colo de útero” diz a secretária de saúde, Silvana Vedovelli.

A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para qualquer atendimento é necessário apresentação do cartão do SUS. Para as ultrassonografias, é imprescindível o encaminhamento, que pode ser obtido na própria carreta após a consulta médica. “Às vezes, a gente espera a doença chegar para, então, buscar a cura, sendo que tirar um dia na semana para os exames anuais vale muito mais a pena e sai muito mais barato”, comentou a diarista Sandra Bezerra.

Quem deve e quando fazer o exame preventivo?

Toda mulher que tem ou já teve vida sexual deve submeter-se ao exame preventivo periódico, especialmente as que têm entre 25 e 59 anos. Inicialmente, o exame deve ser feito anualmente. Após dois exames seguidos (com um intervalo de um ano) apresentando resultado normal, o preventivo pode passar a ser feito a cada três anos.

O que fazer após o exame?

A mulher deve retornar ao local onde foi realizado o exame na data marcada para saber o resultado e receber instruções. Tão importante quanto realizar o exame é buscar o resultado e apresentá-lo ao médico. Esse exame é a principal estratégia para detectar lesões precocemente e fazer o diagnóstico da doença bem no início, antes que a mulher tenha sintomas. Pode ser feito em todas as unidades básicas de saúde da rede pública municipal. O exame preventivo é indolor, simples e rápido. Pode, no máximo, causar um pequeno desconforto.

Confira os dias e horários de atendimento da Carreta Saúde da Mulher:

Consultas ginecológicas: segunda a sexta-feira, por ordem de chegada

Horário: 8h às 12h / 13h às 17h

Documentos necessários: cartão do SUS

PCCU: segunda a sexta-feira, por ordem de chegada

Horário: 8h às 12h e 13h às 17h

Documentos necessários: cartão do SUS

Testes rápidos HIV, sífilis, hepatites: segunda a sexta

Horário: 8h às 12h / 13h às 17h

Documentos necessários: cartão do SUS

Ultrassonografias da mama e transvaginal: agendamento toda segunda-feira

Horário: 8h

Documentos necessários: cópia do cartão do SUS, RG, comprovante de residência com CEP, encaminhamento médico (original)

Encaminhamento de mamografia: segundas e sextas-feiras

Horário: segunda – 8h / sexta – 13h

Documentos necessários: cópia do cartão do SUS, RG, CPF, comprovante de residência com CEP, encaminhamento médico (original), telefone para contato

Jamile Moreira

