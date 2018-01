População volta a jogar lixo ao lado da Escola Maria Ivone, no Cidade Nova

A Prefeitura de Macapá continua um incessante trabalho contra as lixeiras viciadas na capital. Mas, mesmo com a fiscalização, a população insiste em jogar entulho ao lado da Escola Estadual Maria Ivone de Menezes, na Avenida 1ª Projetada, no bairro Cidade Nova I. Desta vez, até animal morto foi encontrado.

No ano passado, a área foi limpa mais de dez vezes. Madeira, baldes, restos de eletrodomésticos e de entulhos, além de garrafas de vidro e caroços foram alguns dos materiais encontrados na via. O odor estava insuportável e os urubus já rondavam o local.

Segundo os moradores, o lixo é jogado por pessoas vindas de outros bairros. Eles reclamam do odor. “A gente fica numa situação difícil aguentando esse fedor. Ficamos com a má fama, mas queremos combater isso também”, diz o aposentado Domingos Silva.

A Secretaria Municipal de Manutenção Urbanística (Semur) retirou o entulho e limpou o entorno da escola e a praça do bairro. De acordo com o diretor de Gestão Sustentável de Resíduos da Semur, Carlos Madeira, a população deve ajudar. “Estamos fazendo a coleta do material. Esse lixo dá uma aparência muito negativa na via. Pedimos que a população colabore e mantenha o ambiente limpo”.

A população pode ajudar combatendo o descarte irregular de lixo denunciando pelo número 99147-1050.

Cássia Lima