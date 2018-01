UBS’s de Macapá contabilizam mais de 280 mil atendimentos de urgência e emergência em 2017

A Prefeitura de Macapá divulgou nesta segunda-feira, 15, o balanço de atendimentos em urgência e emergência feitos nas UBS’s. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) mantém cinco unidades que realizam esse tipo de atendimento, sendo três (Marcelo Cândia, Perpétuo Socorro e Rubim Aronovitch) com funcionamento 24 horas e duas (Pedro Barros e Marabaixo) até meia-noite. Essas unidades totalizaram 280.645 atendimentos em 2017.

Nestas UBS’s são feitos atendimentos em casos de dores agudas, febres, pequenos cortes, drenagem de abscessos, curativos, crises hipertensivas e respiratórias. Somente em casos em que há a necessidade, o paciente é encaminhado para a unidade hospitalar de referência. “Dizer que nossas unidades não desenvolvem atendimento ou que somos os responsáveis pela lotação do Hospital de Emergências, diante desses números, é no mínimo precipitado. De julho a dezembro, realizamos mais de 160 mil atendimentos, número maior do que todo o atendimento anual do HE”, diz a secretária de Saúde, Silvana Vedovelli.

Junto à divulgação dos atendimentos, a Semsa também mostrou outro número importante, que são as quantidades de receitas atendidas nas UBS’s do município emitidas pela rede estadual de saúde. Em 2017, foram 100.244 receitas. Hoje, o Município atende 58% da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename). “Não negamos a dispensação de medicamento a nenhum paciente, seja vinda da rede estadual ou privada de saúde, mas o número é significativo e serve para mostrar que a nossa rede está dando retaguarda para as demais”, completa Vedovelli.

Para o primeiro semestre de 2018, estão previstas a reinauguração das unidades Lélio Silva e Congós. Neste ano, também serão concluídas as reformas e construções das unidades de Abacate da Pedreira, Cantanzal, Santa Luzia do Pacuí, Ambé, São Tomé, Tracajatuba e Ilha Redonda; todas na zona rural do município, elevando assim o número de pessoas atendidas.

Jamile Moreira