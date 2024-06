Abertas inscrições para cursinho pré-vestibular voltado para pessoas negras

Interessados podem se inscrever até 4 de julho. Ao todo, são ofertadas 100 vagas para alunos. Projeto de extensão também seleciona monitores e professores.

O Curso Pré-vestibular para Negros Vivências Negras, da Universidade Federal do Amapá (Unifap), está com as inscrições abertas até 4 de julho para a seleção de alunos para as duas turmas do projeto de extensão. As inscrições estão sendo realizadas gratuitamente pelo Google Formulário: https://forms.gle/KGXj2mNZ9HtcBUuU9.

Estão sendo ofertadas 100 vagas, distribuídas em duas turmas. Confira as regras de seleção:

1- Critérios do público-alvo: ser nego/negra; ter se inscrito no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024; ter concluído ou estar em fase de conclusão do ensino médio; ter disponibilidade para o turno que pleiteia;

2- Documentos: RG, CPF, certificado de conclusão do ensino médio ou declaração escolar que está cursando o 3º Ano do ensino médio; Formulário de Inscrição devidamente preenchido;

3- Os candidatos que tiverem suas inscrições deferidas passarão por uma Banca de Heteroidentificação, no dia 06/07/2024;

4- Após a seleção, os cursistas assinarão um Termo de Compromisso concordando com os termos do Projeto de Extensão Universitária Pré-Vestibular Vivências Negras.

De acordo com a coordenadora do projeto, Profa. Ms. Mariana de Araújo Gonçalves, o Curso Pré-vestibular para Negros Vivências Negras surge motivado pelas dificuldades históricas que a população negra tem em acessar vagas no ensino superior. O principal objetivo do projeto de extensão é colocar no horizonte de expectativas de negras e negros o ingresso em uma universidade.

“O fenômeno do racismo perdura na atualidade e a cidadania brasileira, aos negros, é prejudicada por estarem ligados à memória do regime da escravidão e, principalmente, pelo processo de industrialização combinado às teorias racistas cujos impactos na concentração de renda sedimentaram as desigualdades no terreno econômico e social presente”, avalia a Profa. Ms. Mariana Gonçalves.

Monitores e professores

A equipe do projeto de extensão também fará uma seleção simplificada de monitores e professores e diferenciada por carga horária. As inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas até 29 de junho, pelo Google Formulário: https://forms.gle/mR1j1gucJ3kBgpBL8.

Os candidatos às vagas para monitoria têm que estar, no mínimo no 7º Semestre de curso de graduação e apresentar cópia de RG, CPF, Currículo Lattes, comprovante de endereço, comprovantes de matrícula e Histórico Escolar da graduação de cursos de licenciatura de instituições públicas de ensino superior do Amapá. As vagas para monitoria de Inglês e Francês podem ser preenchidas com certificação comprobatória de cursos de idiomas reconhecidos.

As vagas para professor(a) são destinadas a candidatos recém-formados. No ato da Inscrição, a(o) candidata(o) deve escolher entre os turnos da tarde ou noite.

O Curso Pré-Vestibular para Negros Vivências Negras é um projeto de extensão da Unifap, em parceria com a União dos Negros do Amapá (UNA) e Central Única das Favelas (Cufa) e financiado por emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues. O projeto é um movimento de educação popular étnico-racial e atua no campo de combate ao racismo estrutural e litigância pela melhoria e democratização do ensino superior.

* Texto: Profa. Ms. Mariana Gonçalves

* Edição: Assessoria Especial da Reitoria (Assesp/Unifap)

* Artes: Divulgação / Projeto Curso Pré-vestibular para Negros Vivências Negras

