Estudantes já podem escolher nova data do Enem 2020

Por meio de enquete, participantes terão três opções de escolha

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 foi adiado devido aos impactos causados pela pandemia do novo coronavírus nas aulas da rede pública e privada de ensino. Candidatos e entidades estudantis temiam que a suspensão afetasse o desempenho dos estudantes e pressionaram o Ministério da Educação para o adiamento das provas.

Em razão disso, participantes serão consultados para escolha da nova data de aplicação do exame por meio de uma enquete disponibilizada na Página do Participante desde o último sábado, 20. O período para a votação vai até o dia 30 de junho.

Os inscritos que desejarem participar deverão acessar a Página do Participante e utilizar CPF e senha cadastrados no portal único do Governo Federal. O Enem impresso estava previsto para os dias 1º e 8 de novembro, e o Digital, para 22 e 29 do mesmo mês. Mais de 6 milhões de pessoas estão inscritas no Enem 2020.

Segundo o Inep, a sugestão para as novas datas tem como referência o adiamento da aplicação anteriormente prevista em edital em 30, 60 ou 180 dias. O Enem Digital também faz parte desse processo e estudantes poderão escolher entre as seguintes opções:

Enem impresso:

1ª opção: 6 e 13 de dezembro de 2020

2ª opção: 10 e 17 de janeiro de 2021

3ª opção: 2 e 9 de maio de 2021

Enem Digital:

1ª opção: 10 e 17 de janeiro de 2021

2ª opção: 24 e 31 de janeiro de 2021

3ª opção: 16 e 23 de maio de 2021

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

