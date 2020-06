Governo do Reino Unido pretende classificar Loot Boxes como jogo de azar

Imagine uma caixinha de surpresas bem fechada, que promete prêmios incríveis, mas só pode ser aberta de tempos em tempos – imaginou? Essa é uma loot box ou “caixa de recompensa”.

Atualmente, a presença de loot boxes tem se tornado tendência dentro dos jogos. Esses baús prometem itens que garantem algumas vantagens para o participante do game.

Surgimento das caixas de recompensas

Elas surgiram como uma forma de monetização, geralmente presentes em MMORPGs (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) e FPS (First Person Shooter). Eram uma maneira dos desenvolvedores dos jogos obterem algum lucro, já que os games eram gratuitos. Porém, esse sistema teve uma ascensão surpreendente na plataforma mobile, e atualmente está sendo cada vez mais implementado no mercado dos consoles e PCs.

As caixas de recompensas são elementos divertidos de jogos online, mas há no entanto, quem prefira tentar a sua sorte de outra forma ao invés de sorteios. Exemplo disso, é a excessiva procura de plataformas ou site que reúne casas de apostas online no Brasil para jogar. Estas plataformas são legalizadas ao jogador brasileiro, pois elas têm sede em outros países.

Uma das primeiras versões do sistema de loot boxes surgiu na versão japonesa do Maple Story, onde os jogadores podiam comprar tickets Gachapon, semelhantes às máquinas de Gacha japonesas onde o participante coloca dinheiro e fica na torcida para ganhar brindes que vêm dentro de cápsulas. Já o famoso jogo de futebol FIFA veio com o sistema de cartas de jogadores e passou a comercializar até mesmo uma versão diferente do jogo, onde tinha algumas vantagens a mais que a versão comum.

O lado desfavorável dos baús de recompensa

O maior transtorno envolvendo as caixas é que elas estão disponíveis para crianças. Recentemente em Hampshire, Reino Unido, 4 crianças com menos de 10 anos gastaram cerca de 550 libras comprando pacotes de jogadores para o FIFA 19. Os pais das crianças só perceberam o prejuízo ao terem o cartão recusado durante uma compra. No entanto, a história teve um final feliz, já que a empresa criadora do console no qual as crianças jogavam concordou em reembolsar o dinheiro gasto.

Apesar de ser um sistema comum de sorteio, muitos players o veem com maus olhos por sentirem que a possibilidade de ganhar algo que valha a pena é relativamente baixa.

O sistema também não caiu nas graças dos governos. No Reino Unido, autoridades vêm buscando meios de reclassificar as loot boxes, comparando-as às máquinas de caça-níquel. A ideia de impor regulamentações mais rígidas não é novidade. Em relação às caixas, diversos países ao redor do mundo adotaram medidas semelhantes a Inglaterra. Na Bélgica, por exemplo, as distribuidoras de games foram obrigadas a remover todas as loot boxes dos jogos, ou eles não poderiam ser vendidos no país.

Jogos polêmicos

O game Star Wars Battlefront 2 foi um dos mais criticados pelo uso de boxes. Ao ser lançado, ele contava com o modo multiplayer, e aqueles usuários que gastavam dinheiro real na compra das caixas de recompensas conseguiam vantagens sobre aqueles que não compravam. Isso causava um desbalanceamento e atrapalhava na evolução dos jogadores. A polêmica chegou a níveis alarmantes, e a produtora do jogo, a EA (Eletronic Arts), resolveu desabilitar o sistema de transações com dinheiro real.

No caso do Call of Duty WWII, os jogadores podiam abrir as caixas na frente dos outros, método que foi muito criticado pela comunidade já que poderia fomentar o desejo dos demais players.

Contudo, ainda há jogos que usam as boxes para o bem. League of Legends e Overwatch, por exemplo, premiam os jogadores com baús gratuitos ao passarem de nível ou alcançar alguma conquista. Nesses casos, os prêmios não concedem nenhuma vantagem na gameplay do usuário, sendo campeões, skins, falas, ou outros acessórios visuais.

Na China, país onde jogos online serão restringidos para 90 minutos por dia útil, as boxes são permitidas, desde que as chances de ganhar determinado item esteja evidenciada para o player.

Curtir isso: Curtir Carregando...