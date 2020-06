Microsoft, SESI e SENAI lançam competição para projetos de Inteligência Artificial para a indústria

A iniciativa selecionará projetos de estudantes que solucionam problemas do setor

industrial. As inscrições estarão abertas até outubro de 2020

A Microsoft, o Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) estão lançando uma nova iniciativa para fomentar o desenvolvimento tecnológico brasileiro, em um projeto de colaboração mútua. Entre os dias 22 de junho e 30 de outubro de 2020, alunos do SESI e do SENAI poderão se inscrever em um desafio nacional para selecionar os melhores projetos com recursos de Inteligência Artificial (IA) do Microsoft Azure que solucionem problemas do setor industrial.

As equipes podem ser formadas por até cinco estudantes a partir de 16 anos, com orientação de um instrutor responsável. Os estudantes serão divididos em três categorias a partir do curso em que estiverem matriculados:

Iniciantes – Estudantes do Ensino Médio:

Desafio: Desenvolver um chatbot que auxilie na resolução de um problema ou melhore algum produto ou processo da indústria brasileira.

Veteranos – Estudantes de cursos de qualificação e técnicos:

Desafio: Selecionar um dos desafios registrados na plataforma de inovação e propor uma solução desenvolvida a partir de ferramentas de Inteligência Artificial Microsoft.

Seniores – Estudantes de graduação e pós-graduação:

Desafio: Selecionar um dos desafios registrados na plataforma de inovação e propor uma solução desenvolvida a partir de ferramentas de Inteligência Artificial Microsoft.

“A Microsoft assumiu um compromisso de longo prazo com o Brasil, país no qual operamos há 30 anos. Enxergamos na capacitação tecnológica uma forma de contribuir com o futuro dos brasileiros e aumentar a nossa competitividade. Com essa parceria, conseguiremos ensinar IA para grupos de estudantes e, ao mesmo tempo, solucionar problemas importantes da indústria nacional,” explica Vera Cabral, diretora de Educação da Microsoft Brasil.

As inscrições de projetos estarão abertas entre 22 de junho e 30 de outubro de 2020, e deverão ser feitas por meio do site Saga Senai de Inovação, disponível em http://plataforma. sagainovacao.senai.br. A partir daí, as inscrições serão avaliadas e selecionados as melhores propostas para resolver problemas recorrentes da indústria brasileira.

Para cada categoria do desafio, serão selecionados três projetos finalistas. Os integrantes das equipes que ficarem em primeiro lugar serão premiados com notebooks e vouchers para exames de certificação Microsoft, enquanto as equipes em segundo e terceiro lugar também receberão vouchers para exames de certificação Microsoft, cujo valor normal de mercado é de 100 dólares americanos.

“O conhecimento em Inteligência Artificial é uma competência fundamental para as profissões. Esse desafio visa despertar nos estudantes do SESI e do SENAI o domínio da Inteligência Artificial para a resolução de problemas reais da indústria”, afirma Rafael Lucchesi, diretor-geral do SENAI e diretor-superintendente do SESI.

Sobre a Microsoft Brasil

A Microsoft habilita a transformação digital na era da nuvem inteligente e da fronteira inteligente. Sua missão é empoderar cada pessoa e cada organização no planeta a conquistar mais. A empresa está no Brasil há 30 anos e é uma das 110 subsidiárias da Microsoft Corporation, fundada em 1975. Desde 2003, a empresa investiu mais de R$ 451 milhões levando tecnologia gratuitamente para 5.757 ONGs no Brasil, beneficiando vários projetos sociais. Desde 2011, a Microsoft já apoiou mais de 7 mil startups no Brasil, com investimento superior a US$ 202 milhões em créditos em nuvem.

