Google Maps testa ferramenta para usuários indicarem acidentes e radares

Rafael Rodrigues da Silva

Uma das funções mais interessantes do Waze parece estar chegando também ao Google Maps: de acordo com alguns usuários do Reddit, o Google Maps está disponibilizando em caráter de testes uma opção de alertar o aplicativo sobre acidentes e radares no trajeto.

Essa é uma função que muitos usuários esperavam que fosse implementada no Maps desde que a Google comprou a Waze em 2013, mas que ainda não havia dado as caras no aplicativo desde então. Por enquanto, a ferramenta ainda está em fase de testes e apenas alguns poucos usuários têm acesso a ela, que adiciona um botão para relatar incidentes no trajeto durante o modo navegação.

