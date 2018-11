Pis/Pasep: Saque do fundo abono salarial para todas as idades acabou; Saiba quem ainda pode sacar 2018. O prazo para quem tem menos de 60 anos sacar as cotas do fundo PIS/Pasep terminou na sexta-feira (28). A partir desta segunda (1º), o saque volta a ser restrito a algumas situações –por exemplo, para quem tem 60 anos ou mais ou é aposentado (leia mais abaixo).

Segundo o Ministério do Planejamento, “nesse momento, não há possibilidade de prorrogação do prazo, pois ele está definido em lei”.

Tem direito à cota do fundo PIS/Pasep quem trabalhou em empresas ou no setor público de 1971 a 1988. O benefício não tem relação com o abono anual salarial do PIS/Pasep. É algo extra e independente.

Via Mix Vale