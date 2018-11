Mega da Virada completa 10 anos com previsão de prêmio de R$ 200 milhões

A Mega da Virada comemora 10 anos e a estimativa de prêmio este ano é de R$ 200 milhões. As apostas para o concurso especial de 31 de dezembro já estão disponíveis por meio do volante específico em todas as unidades lotéricas do Brasil.

Este ano, pela primeira vez, os apostadores também vão ter a opção de registrar suas apostas de qualquer local e a qualquer hora pelo portal Loterias Online, canal digital de apostas das Loterias CAIXA, lançado em agosto. Basta ser maior de 18 anos, possuir CPF válido e cartão de crédito.

O superintendente nacional de Loterias da CAIXA, Gilson Braga, orienta os apostadores para que façam suas apostas o quanto antes: “A dica é que já façam suas apostas, para que não sejam surpreendidos no momento final e acabem perdendo a oportunidade de participar deste grande concurso e quem sabe ter a chance de se tornar milionário”.

