Com apoio do Governo do Amapá, Carnaval no Meio do Mundo 2025 exalta a sustentabilidade e o empreendedorismo; confira a programação

Calendário de eventos incluem os tradicionais desfiles das escolas de samba, o Carnaval do Povo e a folia de Santana.

O Carnaval no Meio do Mundo 2025 conta com extensa programação em Macapá e demais municípios do estado, com apoio do Governo do Amapá. O calendário das festas carnavalescas inicia em 31 de janeiro e segue até 5 de março, com desfiles das escolas de samba em Macapá, a folia de Santana e demais atividades que contemplam os municípios.

O maior Carnaval do Norte, conta com recursos emenda parlamentar do senador Davi Alcolumbre que, junto com o Governo do Estado, asseguraram o aporte de R$ 7,5 milhões para a realização desta grande folia. Além disso, as demais atividades como Carnaval do Povo, Carnaval nos Residenciais, Carnaval nos Municípios, Circuitos de Blocos e A Banda, contam com recursos articulados pelo senador Randolfe Rodrigues, para garantir o sucesso de cada uma das iniciativas.

Governador Clécio Luís, senadores Davi Alcolumbre e Randolfe Rodrigues e demais autoridades lançaram a programação do Carnaval 2025

Com o tema ‘Unidos pela Sustentabilidade e Preservação ambiental’, que simboliza o compromisso da gestão com o respeito ao meio ambiente e à dignidade das pessoas, o evento reunirá públicos diversos de todos os lugares, fomentando o empreendedorismo, turismo, geração de renda e a valorização cultural.

Na cerimônia de lançamento da programação, na terça-feira, 14, o Governo do Estado firmou um termo de parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) do Amapá. Juntas, as instituições vão promover ações conjuntas para o fortalecimento e desenvolvimento do empreendedorismo no âmbito do circuito do Carnaval.

Confira a programação completa do Carnaval 2025:

Sexta-feira, 31 de janeiro

Abertura da Central do Carnaval Amapá 2025

Local: Marco Zero do Equador

Nos domingos 2, 9, 16 e 23 de fevereiro

Carnaval do Povo

Local: Praça da Bandeira

Sexta-feira, 28 de fevereiro

Primeira noite dos desfiles das escolas de samba

Local: Sambódromo de Macapá

Sábado, 1 de março

Segunda noite dos desfiles das escolas de samba

Local: Sambódromo de Macapá

Dias 1 a 4 de março

Carnaval de Santana – Desfile dos Blocos de Micaretas

Local: Corredor da Folia – Santana

Domingo, 2 de março

Carnaval do Povo

Local: Praça da Bandeira

Terça-feira, 4 de março

Desfile do Bloco A Banda em Macapá

Sede do Bloco A Banda

Quarta-feira, 5 de março

Apuração do desfile das escolas de samba

Local: Sambódromo de Macapá

Agência de Notícias do Amapá

