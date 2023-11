CSA não abrirá neste feriado do dia 15/11

O atendimento presencial será suspenso na quarta-feira (15/11) em todas as unidades de atendimento da Concessionária de Saneamento do Amapá.

O atendimento presencial da Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) será suspenso na quarta-feira (15/11), no feriado da Proclamação da República, em todas as agências, postos credenciados e unidades da Rede Super Fácil. As atividades do plantão operacional para demandas emergenciais não serão alteradas.

Na quinta-feira (16/11) o atendimento será retomado de 8h às 17h nas agências do Grupo Equatorial no estado, de 8h às 12h nos postos credenciados de todos os municípios e de 7h às 13h30 na Rede Super Fácil.

Atendimento 24h

Durante o feriado, os clientes poderão entrar em contato por meio da central telefônica, disponível 24 horas no 0800 086 0116. Pelo telefone, é possível tirar dúvidas sobre manutenções programadas ou emergenciais em curso, registrar ocorrências de falta de água ou obstruções de redes de esgoto e adquirir outras informações sobre os serviços da empresa.

