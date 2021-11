Dia de Finados: confira o funcionamento dos cemitérios de Macapá

As capelas dos três cemitérios estarão abertas para celebrações, com número reduzido de pessoas.

Os cemitérios de Macapá estarão abertos para visitação das 7h30 às 18h no Dia de Finados, celebrado nesta terça-feira (2). Seguindo as orientações do decreto municipal, o uso de máscara de proteção é obrigatório. O acesso será monitorado para garantir o cumprimento dos protocolos de segurança contra a Covid-19.

De acordo com a Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana (Semzur) será permitida no dia 2 de novembro a limpeza e lavagem nos túmulos, além das celebrações nas capelas, desde que sejam com número reduzido de pessoas, evitando aglomerações.

CONFIRA O FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS DE MACAPÁ:

Cemitério Nossa Senhora da Conceição

Endereço: Rua Eliezer Levy, n.1632, bairro Central (zona Central)

Horário: 07h30 às 18h

Cemitério São José

Endereço: Avenida Henrique Galucio, bairro Santa Rita (zona Sul)

Horário: 07h30 às 18h

Cemitério São Francisco de Assis

Endereço: BR 156 (zona Norte)

Horário: 07h30 às 18h

