Escritor Rafael Senra lança seu primeiro romance nesta quarta-feira, 8

Lançamento ocorre na Bibliogarden, zona sul de Macapá, às 18h30

O romance ‘Meu personagem no Divã’, de Rafael Senra será lançado nesta quarta-feira, 8 de maio, na Bibliogarden, localizada dentro do shopping Amapá Garden, zona sul de Macapá. A programação de lançamento envolve palestra, exibição de filme, sessão de autógrafos e venda de livros por parte do autor.

O livro narra a história de Paulo, um psicólogo de Juiz de Fora que está prestes a publicar seu primeiro romance, chamado “A Encomenda.” Depois de anos acalentando o sonho de se tornar escritor, seus esforços parecem ter trazido bons resultados. Até que surge em seu consultório um paciente cujo nome, aparência e história de vida coincidem totalmente com o principal personagem do livro recém-publicado.

O escritor Gian Danton recomenda a leitura. “Meu Personagem no Divã parece um episódio de Além da Imaginação misturado com humor. É uma leitura agradável, que nos pega tanto pelo suspense de saber o que está acontecendo como pelo absurdo dos acontecimentos”.

Segundo a artista Hayam Chandra, membro do Coletivo Juremas e uma das coordenadoras da Bibliogarden, proporcionar lançamentos de livros num espaço comunitário é muito importante para a formação do leitor e mostra o compromisso com a literatura produzida no Amapá.

“Receber o Rafael Senra e participar do lançamento do seu primeiro romance é uma satisfação e uma alegria para o Coletivo Juremas”, ressaltou.

Sobre o Escritor

Rafael Senra Coelho nasceu em Congonhas, no dia 17 de março de 1982 e é um artista multimídia brasileiro, atuando como escritor, músico e autor de histórias em quadrinhos. É doutor em Letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e professor adjunto no curso de Letras-Português da Universidade Federal do Amapá desde 2018. Dentre suas obras literárias, destaca-se o livro Dois Lados da Mesma Viagem (Bartlebee, 2013) e seu romance Meu personagem no Divã (Urutau, 2023).

Sobre a Bibliogarden

A Bibliogarden é um espaço de difusão de arte e cultura, que funciona dentro do Amapá Garden Shopping, administrado pelo Coletivo Juremas. O local, além de receber doações de livros, pode ser usado para palestras, exposições, exibição de filmes, apresentações e leitura.

Assessoria de Imprensa: Ana Anspach

