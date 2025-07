Macapá recebe evento que une tatuagem, arte e solidariedade em prol da educação

Nos dias 09 e 10 de julho, o Macapá Shopping será palco do Fest Tattoo Solidária, um evento que une tatuagem, cultura local e ação social em benefício de crianças em situação de vulnerabilidade.



A proposta é simples e transformadora: por apenas R$ 50, o público poderá escolher uma flash tattoo de até 5cm, colocação de piercing e tranças e, além do valor, contribuir com a doação de um kit escolar (SUGESTÃO: caderno, lápis, borracha, lápis de cor) E/OU um jogo educativo. Todo material arrecadado será entregue em comunidades para crianças que enfrentam dificuldades no acesso à educação.

Além das tatuagens solidárias, o evento contará com apresentações de artistas locais, valorizando os talentos da região e fortalecendo o cenário cultural do Amapá.

“Cada tatuagem será mais do que uma arte na pele, será um gesto de empatia. Queremos mostrar que a solidariedade pode ser leve, bonita e cheia de significado”, destacam os organizadores.

O evento também tem o objetivo de mobilizar a comunidade e mostrar que pequenas ações podem gerar grandes impactos, especialmente quando o foco está na infância e na educação.

SERVIÇO:

Evento: Fest Tattoo Solidária

Data: 09 e 10 de julho de 2025

Local: Macapá Shopping

Ingresso: R$ 50 + doação de kit escolar (caderno, lápis, borracha, lápis de cor E/OU jogo educativo)

Atrações: Tatuagens solidárias e apresentações de artistas locais

Artistas solidários

09/07

16:20 Andreia Lopes e Hayam Chandra – Arte da Pleta

16:30 Jaciara Martins e

Luh Gomes

17h Jota Mambembe e Renato Gemaque

18h Maju Vilhena e Arthur Sabóia

18:30 DJader Vinil

10/07

16:00 Arte da Pleta

16:10 Jorginho da Kavaco

17:00 Banda Km9

18:00 Marcos Fernandes

Ingrid Sato

Marcel Valkant

Ruan Henrique

Tassio Calins

CONTATO PARA IMPRENSA E INFORMAÇÕES:

Naldo Amaral (tatuador) – (96) 99138-7143

Andreia Lopes (produtora) – (96) 98140-1689

Bhyane Ferreira (comunicação) –

(96) 99127-7123

Curtir isso: Curtir Carregando...