Abertas inscrições para processo seletivo do Mestrado em Geografia

Interessados em concorrer a uma das 20 vagas têm até o dia 7 de novembro para se inscrever no certame.

Estão abertas, até o dia 7 de novembro de 2023, as inscrições para o processo seletivo do Mestrado em Geografia, da Universidade Federal do Amapá (Unifap), que está selecionando alunos para a turma 2024 da pós-graduação. A inscrição é gratuita e está sendo efetuada exclusivamente no link https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf.

Ao todo, estão sendo ofertadas 20 vagas, sendo 5 vagas reservadas para pessoas negras (pretas e pardas), indígenas e pessoas com deficiência e 2 vagas supranuméricas para indígenas, quilombolas, populações do campo, pessoas trans (transexuais/ transgêneros/travestis) ou pessoas em situação de deslocamento forçado/migrantes internacionais.

Para efetuar a inscrição, o(a) candidato(a) deve preencher o Formulário de Inscrição on-line e anexar: projeto de pesquisa em formato PDF, cópia do diploma de curso superior ou documento equivalente que comprove a conclusão de curso de Graduação no semestre vigente. Os(as) interessados (as) nas vagas reservadas deverão anexar autodeclaração civil.

Para concorrer a uma das vagas, o(a) candidato(a) deverá ter diploma de curso superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) em Geografia ou áreas afins da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Ministério da Educação (MEC).

As etapas de seleção compreendem a avaliação do projeto de pesquisa; entrevistas, a serem realizadas nos dias 22 e 23 de novembro de 2023; e avaliação do Currículo Lattes em versão digital.

O resultado final dos dois processos seletivos está previsto para ser divulgado no dia 11 de dezembro de 2023.

Sobre o PPGEo

O Mestrado Acadêmico em Geografia, do Programa de Pós-graduação em Geografia (PPGeo/Unifap), tem como objetivo formar profissionais capacitados para assumir funções de docência, em nível médio e superior, e desenvolver investigações técnico-científicas em instituições técnicas e de pesquisa.

O PPGeo também pretende criar habilidades de pesquisa, diagnóstico, planejamento, monitoramento e gestão das paisagens rurais e urbanas, respeitadas as distintas abordagens das linhas de pesquisas e possibilidades de aprofundamento oferecidas pelo curso e, assim, gerar conhecimento a partir das potencialidades e diversidades regional e local, quanto à produção, ordenamento, reordenamento e gestão do território em ambiente continental, estuarino e costeiro da Amazônia.

Tem como linhas de pesquisa “Paisagem e Dinâmicas Ambientais” e “Sociedade e Dinâmicas Territoriais”.

Saiba mais em www2.unifap.br/ppgeo.

Serviço

Processo Seletivo de novos alunos para o Mestrado em Geografia

Inscrições gratuitas até 7 de novembro de novembro de 2023, exclusivamente no link https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf.. 20 vagas. A íntegra dos dois editais está disponível no endereço eletrônico https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf.

